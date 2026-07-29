ICC Team India Rankings: జింబాబ్వేతో జరిగిన సిరీస్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన యువ కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీ.. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటాడు. బుధవారం విడుదల చేసిన తాజా ర్యాంకింగ్స్లో వైభవ్ 230 స్థానాలు ఎగబాకి సరికొత్త రికార్డును సాధించాడు. మరోవైపు, టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ వన్డేల రారాజుగా అవతరించాడు. న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ డారిల్ మిచెల్ నుంచి నంబర్-1 స్థానాన్ని గిల్ కైవసం చేసుకున్నాడు. 801 పాయింట్లతో శుభ్మన్ గిల్ వన్డేలలో నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచాడు. మిచెల్ ఒక స్థానం కోల్పోయి 794 పాయింట్లతో నంబర్-2 స్థానానికి పడిపోయాడు. విరాట్ కోహ్లీ నంబర్-3 స్థానంలో, రోహిత్ శర్మ నంబర్-4 స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
ఇటీవలే జింబాబ్వేతో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ మూడు మ్యాచ్లలో 196.10 స్ట్రైక్ రేట్తో 151 పరుగులు చేసి, అత్యధిక రన్స్ చేసిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సూర్య వంశీ నిలిచాడు. అదేవిధంగా జింబాబ్వే పర్యటనలో వైభవ్ రెండు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. ఈ ప్రదర్శనకు ప్రతిఫలంగా, అతను ఇప్పుడు టీ20ఐ ర్యాంకింగ్స్లో 230 స్థానాలు ఎగబాకాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ T20I ర్యాంక్ ఎంత?
తాజా ఐసీసీ టీ20 అంతర్జాతీయ ర్యాంకింగ్స్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 48వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అతను ర్యాంకింగ్స్లో చాలా వెనుకబడి ఉన్నాడని మీరు వాదించవచ్చు, కానీ జింబాబ్వేతో సిరీస్కు ముందు అతను 278వ ర్యాంకులో ఉన్నాడనే విషయం గమనించాలి. ఇది వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఒక ముఖ్యమైన ఘనత.
శుభ్మన్ గిల్ వన్డేలకు రాజు!
గత కొన్ని నెలలుగా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న శుభ్మన్ గిల్, ఇప్పుడు వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. భారత కెప్టెన్ కొనసాగుతున్న శుభ్మన్ గిల్.. న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ డారిల్ మిచెల్ నుండి ఈ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నాడు. టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో కూడా శుభ్మన్ 7వ స్థానంలో ఉన్నాడు. భారత స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మెన్ ఇషాన్ కిషన్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
మూడు ఫార్మాట్లలోనూ నంబర్ 1 ఎవరు?
వన్డే - శుభ్మన్ గిల్ (801 పాయింట్లు)
టెస్ట్ - ట్రావిస్ హెడ్ (853 పాయింట్లు)
టీ20 - ఇషాన్ కిషన్ (910 పాయింట్లు)
వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో కోహ్లీ, రోహిత్ల స్థానం ఎంత?
టీమ్ ఇండియాకు చెందిన ఇద్దరు స్టార్ ఆటగాళ్లైన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ.. కేవలం వన్డేల్లో కొనసాగుతున్నారు. టెస్టు, టీ20 ఫార్మాట్కు ఇప్పటికే ఇద్దరూ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో వీరిద్దరూ ఆడారు. లార్డ్స్లో రోహిత్ శర్మ సెంచరీ సాధించగా, విరాట్ కోహ్లీ మూడు మ్యాచ్లలో 144 పరుగులు చేశాడు. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో కోహ్లీ 767 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 758 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు.
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