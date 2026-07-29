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ICC Rankings: వన్డేల్లో రారాజుగా శుభ్‌మన్ గిల్..టీ20ల్లో 230 స్థానాలు ఎగబాకిన వైభవ్ సూర్యవంశీ!

ICC Team India Rankings: టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ వన్డేలకు నిజమైన ప్రిన్స్‌లా మారాడు. న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ డారిల్ మిచెల్ ను కిందికి నెట్టి ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో నెంబర్ 1 స్థానానికి చేరాడు. 801 పాయింట్లతో గిల్ నంబర్-1 వన్డే బ్యాట్స్‌మెన్‌గా నిలిచాడు. మరోవైపు, వైభవ్ సూర్యవంశీ టీ20ఐ ర్యాంకింగ్స్‌లో 230 స్థానాలు ఎగబాకాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:36 PM IST
ICC Rankings: వన్డేల్లో రారాజుగా శుభ్‌మన్ గిల్..టీ20ల్లో 230 స్థానాలు ఎగబాకిన వైభవ్ సూర్యవంశీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ICC Rankings: వన్డేల్లో రారాజుగా శుభ్‌మన్ గిల్..టీ20ల్లో 230 స్థానాలు ఎగబాకిన వైభవ్ సూర్యవంశీ!
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