English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • ICC T20 Rankings: ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అభిషేక్ స్థానానికి పాక్ ప్లేయర్ ఎసరు..! టాప్ ప్లేస్‌లో వరుణ్‌ చక్రవర్తి

ICC T20 Rankings: ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అభిషేక్ స్థానానికి పాక్ ప్లేయర్ ఎసరు..! టాప్ ప్లేస్‌లో వరుణ్‌ చక్రవర్తి

ICC T20I Rankings: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పేలవ ప్రదర్శన చేసినా.. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో మాత్రం మొదటి ర్యాంక్‌ను నిలబెట్టుకున్నాడు టీమిండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ. పాక్ ఓపెనర్ ఫర్హాన్‌ రెండోస్థానానికి చేరుకుని.. అభిషేక్‌కు చేరువగా వచ్చాడు. బౌలింగలో వరుణ్ చక్రవర్తి కూడా టాప్ ర్యాంక్‌లో ఉన్నాడు.    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 4, 2026, 05:26 PM IST

Trending Photos

Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
5
Petrol rates
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
Soft Chapati: చపాతీలు గట్టిగా వస్తున్నాయా..మెత్తగా దూదిపింజలాగా రావడానికి ఈ చిన్న ట్రిక్‌ చాలు..!
6
soft chapati
Soft Chapati: చపాతీలు గట్టిగా వస్తున్నాయా..మెత్తగా దూదిపింజలాగా రావడానికి ఈ చిన్న ట్రిక్‌ చాలు..!
DA Hike 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హోలీ గిఫ్ట్.. ఒకేసారి భారీగా నగదు ఖాతాల్లోకి..!
5
DA hike 2026
DA Hike 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హోలీ గిఫ్ట్.. ఒకేసారి భారీగా నగదు ఖాతాల్లోకి..!
ICC T20 Rankings: ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అభిషేక్ స్థానానికి పాక్ ప్లేయర్ ఎసరు..! టాప్ ప్లేస్‌లో వరుణ్‌ చక్రవర్తి

ICC T20I Rankings: టీ20 వరల్డ్ కప్ మధ్యలోనే పొ‌ట్టి ఫార్మాట్లో ఆటగాళ్ల ర్యాంకింగ్‌లను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) విడుదల చేసింది. వరల్డ్ కప్‌లో దారుణంగా విఫలమైన అభిషేక్ శర్మ.. టీ20 నెంబర్ వన్ ర్యాంక్‌ను మాత్రం నిలబెట్టుకున్నాడు. బౌలింగ్‌లో వరుణ్ చక్రవర్తి మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ వరల్డ్ కప్‌లో రెండు సెంచరీలు సాధించిన పాక్ ఓపెనర్ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌ కెరీర్ బెస్ట్‌ ర్యాంక్‌ను సాధించాడు. ఏకంగా 848 రేటింగ్ పాయింట్లతో రెండోస్థానానికి చేరుకున్నాడు. అభిషేక్ శర్మ ఖాతాలో 874 రేటింగ్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ ఒకస్థానం దిగజారి మూడోస్థానంలో ఉన్నాడు. 783 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఇషాన్ కిషన్ నాల్గో స్థానంలో, 749 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఆరవ స్థానంలో తిలక్ వర్మ ఆరోస్థానంలో నిలిచారు. దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ ఒక స్థానం ఎగబాకి ఎనిమిదో స్థానానికి చేరాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ప్రపంచ కప్‌లో 292 పరుగులు చేసిన తర్వాత జింబాబ్వే బ్యాట్స్‌మెన్ బ్రియాన్ బెన్నెట్ ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి 11వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్‌మెన్ ర్యాన్ రికెల్టన్ 13వ స్థానానికి, ఐడెన్ మార్క్రామ్ 16వ స్థానానికి చేరుకున్నారు. సూపర్-8లో విండీస్‌పై అద్భుతంగా ఆడిన సంజు శాంసన్.. 25 స్థానాలు ఎగబాకి 40వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్ రజా కూడా బ్యాట్స్‌మెన్ జాబితాలో కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ ర్యాంక్ 43వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు.

బౌలింగ్ విభాగంలో టీమిండియా మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్‌ చక్రవర్తి ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రపంచకప్‌లో వరుణ్ చక్రవర్తి 12 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రషీద్ ఖాన్ రెండోస్థానంలో ఉండగా.. పాక్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ 3వ స్థానానికి ఎగబాకాడు.ఆదిల్ రషీద్, కార్బిన్ బాష్ ఒక్కోస్థానం కోల్పోయి 4వ, 5వ స్థానాల్లో ఉన్నారు. భారత పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఒక స్థానం ఎగబాకి ఏడో స్థానానికి చేరుకోగా.. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి 13వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ పేసర్ లియామ్ డాసన్ తొమ్మిది స్థానాలు ఎగబాకి 14వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలర్ లుంగీ ఎంగిడి ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి 20వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు.

ఆల్ రౌండర్ జాబితాలో జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్ రజా  328 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. హార్దిక్ పాండ్యా రెండో స్థానానికి చేరుకోగా.. సైమ్ అయూబ్‌ మూడోస్థానానికి పడిపోయాడు. జాసన్ హోల్డర్ ఎనిమిది స్థానాలు ఎగబాకి 11వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. వరల్డ్ కప్ ముగిసేలోపు ఈ ర్యాంక్‌ల్లో మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

Also Read: SA vs NZ Semi Final Updates: వర్షం కారణంగా సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ రద్దయితే..? ఫైనల్‌కు వెళ్లే టీమ్ ఏదంటే..!

Also Read: SA vs NZ playing XI: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే తొలి సెమీ-ఫైనల్..సౌతాఫ్రికా జోరును న్యూజిలాండ్ అడ్డుకోగలదా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ICC T20I RankingsT20I RankingsAbhishek SharmaVarun ChakravarthyT20 World Cup 2026

Trending News