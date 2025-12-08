ICC T20 World Cup 2026 Jiohotstar Streaming: క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్. మరికొద్ది రోజుల్లో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కి మందు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ)తో పాటు భారతీయ క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)కు షాక్ తగిలింది. ఇప్పటి వరకు టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లకు స్ట్రీమింగ్ పార్ట్నర్గా ఉన్న జియోహాట్స్టార్.. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రాబోయే T20 ప్రపంచ కప్ 2026కి ముందు జియోహాట్స్టార్ తన ఐసీసీ ఇండియా బ్రాడ్కాస్టింగ్ హక్కుల ఒప్పందం నుంచి ముందుగానే వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ఐసీసీ ఇప్పుడు కొత్త భాగస్వాములను వెతకాల్సి ఉంది.
తాజా వెలువడిన ఓ మీడియా నివేదిక ప్రకారం.. టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లకు బ్రాడ్కాస్టింగ్ పార్ట్నర్గా ఉన్న జియోహాట్స్టార్.. భారీ ఆర్థిక నష్టాల కారణంగా నాలుగేళ్ల హక్కు ఒప్పందాలను మరో రెండేళ్ల ఉండగానే పక్కకి తప్పుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని జియో హాట్స్టార్ ఐసీసీకి తెలియజేసిందట. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా కొన్ని బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీలను సంప్రదించినా వాటి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని తెలుస్తోంది.
దీంతో 2026-29 ఏడాదికి భారతదేశ మీడియా హక్కుల కోసం ICC కొత్త బిడ్డింగ్ సైకిల్ను ప్రారంభించిందని, దాదాపు 2.4 బిలియన్ డాలర్ల కోసం చూస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ హక్కుల కోసం సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలను ఓటీటీ వేదికలను స్ట్రీమింగ్ భాగస్వామిగా సంప్రదించినట్లు సమాచారం. కానీ, ఐసీసీ పెట్టిన భాగస్వామ్య ఖర్చు కారణంగా ఆయా ఓటీటీ సంస్థలు వెనుకాడుతున్నాయని తెలుస్తోంది.
ఇదే నిజమైతే..ఇప్పుడీ వార్త ICCని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టినట్లే. ఎందుకంటే రాబోయే T20 ప్రపంచ కప్కు ఇంకా మూడు నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. అయితే ఈ విషయంపై అత్యున్నత క్రికెట్ బోర్డు లేదా జియోస్టార్ అధికారికంగా ఏమీ ప్రకటించలేదు. కొద్దిరోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న భారత్ Vs దక్షిణాఫ్రికా టీ20 సిరీస్ను బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేసేందుకు జియో హాట్స్టార్ సిద్ధమవుతోంది.
ICC T20 ప్రపంచ కప్ 2026లో టీమ్ఇండియా ఫుల్ షెడ్యూల్..
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా భారతదేశం ఆడాల్సిన మ్యాచ్ల తేదీలు, సమయం, వేదికల వివరాలను ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1) ఇండియా vs యూఎస్ఏ: ముంబై (వేదిక) - ఫిబ్రవరి 7, 2026న రాత్రి 7:00 గంటల నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం
2) ఇండియా vs నమీబియా: ఢిల్లీ - 7:00 PM IST (ఫిబ్రవరి 12, 2026)
3) ఇండియా vs పాకిస్థాన్: కొలంబో - 7:00 PM IST (ఫిబ్రవరి 15, 2026)
4) ఇండియా vs నెదర్లాండ్స్: అహ్మదాబాద్ - 7:00 PM IST (ఫిబ్రవరి 18, 2026)
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా ముందుగా ఆడిన లీగ్ మ్యాచ్ల ఫలితాల ద్వారా ఒక్కో గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు జట్లు తదుపరి రౌండ్కు చేరుకుంటాయి. ఆ రౌండ్ తర్వాత సెమీఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి.
