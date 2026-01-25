English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • ICC Warns Pakistan: జైషా దెబ్బకి భయపడిన పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు..టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఏం చేసిందంటే?

ICC Warns Pakistan: జైషా దెబ్బకి భయపడిన పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు..టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఏం చేసిందంటే?

ICC Ultimatum To Pakistan: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ వేదికల విషయంలో ఇన్నాళ్లూ డ్రామా నడిపిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) ఎట్టకేలకు వెనక్కి తగ్గింది. భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనున్న ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటామంటూ ఊదరగొట్టిన పాక్, ఇప్పుడు యూ-టర్న్ తీసుకుని ఏకంగా తన 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:31 PM IST

Trending Photos

Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
5
Daily Rasifal Telugu
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
Palash Muchhal: మంచంపై అమ్మాయితో అడ్డంగా దొరికిన పలాశ్.. దానికి సాక్ష్యం ఏదని ప్రశ్న..!
5
Palash Muchhal controversy
Palash Muchhal: మంచంపై అమ్మాయితో అడ్డంగా దొరికిన పలాశ్.. దానికి సాక్ష్యం ఏదని ప్రశ్న..!
Dhanush Mrunal Thakur Marriage: ఘనంగా ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. తరలి వచ్చిన అతిరథ మహారధులు..!
5
Dhanush Mrunal Thakur marriage
Dhanush Mrunal Thakur Marriage: ఘనంగా ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. తరలి వచ్చిన అతిరథ మహారధులు..!
Peg History: ‘PEG’ అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటో తెలుసా..! మద్యం ప్రియులకు తెలియని షాకింగ్ నిజం..
6
peg history
Peg History: ‘PEG’ అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటో తెలుసా..! మద్యం ప్రియులకు తెలియని షాకింగ్ నిజం..
ICC Warns Pakistan: జైషా దెబ్బకి భయపడిన పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు..టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఏం చేసిందంటే?

ICC Ultimatum To Pakistan: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ వేదికల విషయంలో ఇన్నాళ్లూ డ్రామా నడిపిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) ఎట్టకేలకు వెనక్కి తగ్గింది. భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనున్న ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటామంటూ ఊదరగొట్టిన పాక్, ఇప్పుడు యూ-టర్న్ తీసుకుని ఏకంగా తన 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

బంగ్లాదేశ్ జట్టు టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో పాక్ కూడా అదే దారిలో వెళ్తుందని భావించినప్పటికీ, ఐసీసీ నుంచి ఎదురయ్యే తీవ్ర పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పీసీబీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సల్మాన్ అలీ అఘా సారథ్యంలో పాక్ తన వేటను ప్రారంభించనుంది.

1. పాత సామార్థ్యం.. కొత్త వ్యూహం..
జట్టులో అత్యంత కీలకమైన మార్పు బాబర్ ఆజం, షహీన్ షా అఫ్రిదిల పునరాగమనం జట్టుకు ఊరట కలిగించే విషయం. గత కొన్ని సిరీస్‌లకు దూరంగా ఉన్న బాబర్, బ్యాటింగ్ లైనప్‌ను బలోపేతం చేయడానికి మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చారు. నసీమ్ షా, షహీన్ అఫ్రిదిలు పాక్ పేస్ అటాక్‌కు వెన్నెముకగా నిలవనున్నారు.

2. హారిస్ రవూఫ్‌కు భారీ షాక్..
పాక్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్‌ను సెలక్టర్లు పక్కన పెట్టడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. ఆసియా కప్ 2025లో పేలవమైన ఫామ్, ఫిట్‌నెస్ సమస్యల కారణంగా అతనికి జట్టులో చోటు దక్కలేదు. మరోవైపు, ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్న మొహమ్మద్ రిజ్వాన్‌కు మాత్రం వికెట్ కీపర్ కోటాలో ఊరట లభించింది.

పాకిస్తాన్ ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 షెడ్యూల్..
ఫిబ్రవరి 7 – పాకిస్తాన్ vs నెదర్లాండ్స్ (కొలంబో)

ఫిబ్రవరి 10 – పాకిస్తాన్ vs అమెరికా (కొలంబో)

ఫిబ్రవరి 15 – భారత్ vs పాకిస్తాన్ (కొలంబో)

ఫిబ్రవరి 18 – పాకిస్తాన్ vs నమీబియా (కొలంబో).

టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 కోసం పాకిస్థాన్ జట్టు..
సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, బాబర్ ఆజమ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, ఖవాజా మహ్మద్ నఫాయ్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, మహ్మద్ సల్మాన్ మీర్జా, నసీమ్ షా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సయీమ్ అయూబ్, షాదాబ్ ఖాన్, షహీన్ షా అఫ్రిది, ఉస్మాన్ ఖాన్, ఉస్మాన్ తారిఖ్.

బంగ్లాదేశ్ తోడవ్వకపోయినా, భారత్‌లో జరిగే వరల్డ్ కప్ ఆడటానికి పాక్ మొగ్గు చూపడం వెనుక భారీ ఆర్థిక జరిమానాల భయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా బాబర్, షహీన్ రాకతో పాక్ జట్టు కాగితంపై బలంగా కనిపిస్తోంది.

Also Read: Motorola Edge 50 Price: కేవలం రూ.668 లకే మోటరోలా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో బంపర్ ఆఫర్!

Also REad: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జనవరి 28న పాఠశాలలకు సెలవు..ఎందుకంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

ICC warning PakistanT20 World Cup 2026Babar Azam ReturnPCB sanctions ICCPakistan T20 World Cup 2026 Squad

Trending News