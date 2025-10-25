Australian Cricketers Molested: మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు చెందిన క్రీడాకారిణులను ఓ ఆకతాయి వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఈ ఘటన గురువారం చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్లో ఇండోర్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో నేడు ఆసీస్ జట్టు తలపడుతోంది. గురువారం నాడు ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ల హోటల్ గది నుంచి కెఫేకు నడుచుకుంటూ వెళుతున్న క్రమంలో బైక్పై వచ్చిన నిందితుడు అసభ్యంగా తాకి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ విషయంపై టీమ్ మేనేజర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో.. వెంటనే రంగంలోకి దిగి నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక యువకుడు బైక్పై ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ల వద్దకు వచ్చి.. వారిలో ఒకరిని అనుచితంగా తాకాడు. వెంటనే అక్కడి నుంచి బైక్పై పారిపోయాడు. ఇద్దరు మహిళా ప్లేయర్లు SOS హెచ్చరికను పంపి సహాయం కోరారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భద్రతా అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు భద్రతా మేనేజర్ డానీ సిమ్మన్స్ ఈ ఘటనపై MIG పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన పోలీసులు.. నిందితుడు అకీల్ ఖాన్ను అరెస్టు చేశారు.
స్థానిక భద్రతా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని మహిళా క్రికెట్ ప్లేయర్లను సురక్షితంగా తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక వాహనం ఏర్పాటు చేశారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హిమాని మిశ్రా ఆటగాళ్లతో మాట్లాడారు. వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసి.. నిందితుడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. 74, 78 సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఘటన స్థలంలో గమనించిన ఓ వ్యక్తి.. బైక్ నంబరును పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడిపై గతంలో క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్కు ముందు ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో ఆటగాళ్లలో కాస్త ఆందోళన నెలకొంది. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటికే సెమీఫైనల్స్కు చేరుకోగా.. గెలిచిన జట్టు మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా ఆరు మ్యాచ్ల్లో 11 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. దక్షిణాఫ్రికా 10 పాయింట్లతో రెండోస్థానంలో ఉంది. టాప్ ప్లేస్లో నిలిచిన టీమ్తో భారత్ తలపడనుంది.
