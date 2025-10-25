English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Australian Cricketers Harassed: వన్డే వరల్డ్ కప్‌లో షాకింగ్.. ఆసీస్ మహిళా క్రికెటర్లకు లైంగిక వేధింపులు

Australian Cricketers Harassed: వన్డే వరల్డ్ కప్‌లో షాకింగ్.. ఆసీస్ మహిళా క్రికెటర్లకు లైంగిక వేధింపులు

Australian Cricketers Molested: ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను అసభ్యంగా తాకిన నిందితుడిని మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హోటల్ గది నుంచి కెఫేకు నడుచుకుంటూ వెళుతున్న సమయంలో నిందితుడు అసభ్యంగా తాకినట్లు తెలుస్తోంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Australian Cricketers Harassed: వన్డే వరల్డ్ కప్‌లో షాకింగ్.. ఆసీస్ మహిళా క్రికెటర్లకు లైంగిక వేధింపులు

Australian Cricketers Molested: మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్‌లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు చెందిన క్రీడాకారిణులను ఓ ఆకతాయి వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఈ ఘటన గురువారం చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్‌లో ఇండోర్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో నేడు ఆసీస్ జట్టు తలపడుతోంది. గురువారం నాడు ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ల హోటల్ గది నుంచి కెఫేకు నడుచుకుంటూ వెళుతున్న క్రమంలో బైక్‌పై వచ్చిన నిందితుడు అసభ్యంగా తాకి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ విషయంపై టీమ్ మేనేజర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో.. వెంటనే రంగంలోకి దిగి నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక యువకుడు బైక్‌పై ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్ల వద్దకు వచ్చి.. వారిలో ఒకరిని అనుచితంగా తాకాడు. వెంటనే అక్కడి నుంచి బైక్‌పై పారిపోయాడు. ఇద్దరు మహిళా ప్లేయర్లు SOS హెచ్చరికను పంపి సహాయం కోరారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భద్రతా అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు భద్రతా మేనేజర్ డానీ సిమ్మన్స్ ఈ ఘటనపై MIG పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన పోలీసులు.. నిందితుడు అకీల్ ఖాన్‌ను అరెస్టు చేశారు.

స్థానిక భద్రతా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని మహిళా క్రికెట్ ప్లేయర్లను సురక్షితంగా తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక వాహనం ఏర్పాటు చేశారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హిమాని మిశ్రా ఆటగాళ్లతో మాట్లాడారు. వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసి.. నిందితుడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. 74, 78 సెక్షన్ల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఘటన స్థలంలో గమనించిన ఓ వ్యక్తి.. బైక్ నంబరును పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడిపై గతంలో క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 

దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌కు ముందు ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో ఆటగాళ్లలో కాస్త ఆందోళన నెలకొంది. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటికే సెమీఫైనల్స్‌కు చేరుకోగా.. గెలిచిన జట్టు మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో 11 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. దక్షిణాఫ్రికా 10 పాయింట్లతో రెండోస్థానంలో ఉంది. టాప్ ప్లేస్‌లో నిలిచిన టీమ్‌తో భారత్ తలపడనుంది. 

Also Read:  Gold: భూమిలో ఎన్ని టన్నుల బంగారం ఉంది? ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టన్నులు వెలికి తీశారు.. ఇంకా ఎంత ఉందో తెలుసా?

Also Read: Gold Rate: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని ఆనందిస్తుంటే.. ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతున్న ట్రంప్.. బంగారం భగ్గుమనడం ఖాయమేనా..?   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ICC Women’s World Cup 2025Australian women cricketersIndore molestation case

Trending News