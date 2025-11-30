English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dr.Subhash Chandra: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఇతనే..లలిత్ మోదీ కంటే గొప్పోడు ZEE గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర!

Dr.Subhash Chandra Visionary In Cricket: క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే వరల్డ్ కప్ తర్వాత అంతటి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఒకే ఒక్క టోర్నీ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్. ఐపీఎల్ సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు దానికి విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. దీని కోసం క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఐపీఎల్ కంటే ముందే జీ మీడియా సంస్థల అధినేత డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆలోచన నుంచి ఈ ఐపీఎల్ టోర్నీ పుట్టింది. బహుశా టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఓ టోర్నీ నిర్వహించాలని ఐపీఎల్ వ్యవస్థాపకుడు లలిత్ మోదీకి కూడా ఈ ఆలోచన వచ్చి ఉండక పోవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:17 PM IST

ఐపీఎల్ కంటే ముందే ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ అనే టోర్నీని జీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర 2007లో ప్రారంభించారు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఐసీఎల్ ను ఆరంభ ఎడిషన్‌లో ఎంతో విజయవంతమైన క్రమంలో.. భారతీయ క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ను 2008లో ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్‌ను ప్రవేశపెట్టినందుకు గానూ.. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్రను లీగ్ క్రికెట్ పితామహుడిగా పిలుస్తారు. 

భారతదేశం వన్డే క్రికెట్ ప్రపంచ కప్‌లో మొదటిలోనే వెనుదిరిగిన క్షణం అది. ఆ క్షణం క్రికెట్ ప్రేమికులకు ఓ సరికొత్త అభిరుచిని చూపించాలనే ఆలోచనలో నుంచి ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ పుట్టింది. ఈ లీగ్‌ను దేశంలోని కొన్ని నగరాల ఆధారంగా టీమ్స్ విభజించారు. ఆ తర్వాత అదే సంప్రదాయాన్ని ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో కొనసాగించారు. ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్‌లో కూడా విదేశీ ఆటగాళ్లను ఆయా జట్లలోకి తీసుకొని.. ఇప్పటి ఐపీఎల్ మాదిరి మ్యాచ్‌లు నిర్వహించారు. కపిల్ దేవ్, బ్రియాన్ లారా వంటి వారు ఈ టోర్నీలో పాల్గొన్నారు. 

ఆ సమయంలో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) కూడా T20 క్రికెట్‌పై పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. అయితే ఈ పొట్టి ఫార్మాట్ విజయవంతం అవుతుందని బహుశా అప్పటికీ వారికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ జీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర దార్శనికత అది క్రికెట్ భవిష్యత్తు అని చూసింది. T20 మాత్రమే కాదు, లీగ్ క్రికెట్ కూడా ప్రపంచాన్ని ఆ ఒక్క ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ మార్చేసింది. ఆ సమయంలో, ఈ కొత్త ఫార్మాట్ పరిమాణాన్ని ఎవరూ ఊహించలేదు.

డాక్టర్ చంద్ర 2016లో కూడా దీని గురించి ప్రస్తావించారు. "అవును, ICL కారణంగా IPL విజయవంతమైంది. భారతదేశంలో క్రికెట్ నియంత్రణ బోర్డు దాని నుండి చాలా డబ్బు సంపాదించింది" అని ఆయన అన్నారు. ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ (ICL) జట్టులో నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్లు, ఎనిమిది మంది జూనియర్ ఆటగాళ్లు, ఇద్దరు అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు ఉండవచ్చు. జూనియర్ ఇండియన్ ఆటగాళ్లకు భారతదేశం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాల జట్లతో ఆడటానికి, వారి అనుభవాల నుండి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడానికి ఈ జట్లు రూపొందించారు.

డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ప్రవేశపెట్టిన ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ 2007లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అయితే ఆ సీజన్ విజయవంతం కావడం వల్ల బీసీసీఐ ఆ తర్వాత ఏడాది అనగా 2008లో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటూ కొత్త టోర్నీని తీసుకొచ్చింది.  అయితే అప్పటికే ఐపీఎల్ ప్రవేశపెట్టగా.. ఐసీఎల్ పాల్గొనే ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్‌లో పాల్గొనేందుకు బీసీసీఐ ఛాన్సు ఇవ్వడలేదు. ఆ తర్వాత బీసీసీఐ అమోదం లేకుండా ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్ ను నడిపించడం కష్టతరమైంది. దీంతో 2009లో ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్‌ కథ ముగిసిపోయింది. అయితే జీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మానసపుత్రిక ఐసీఎల్ నుంచే ఈ ఐపీఎల్ పుట్టిందని.. అది ఇప్పుడు కొన్ని వేల కోట్ల వ్యాపారాన్ని బీసీసీఐకి ఇచ్చిందని ఆయన ఎంతో గర్వపడతారు. 

