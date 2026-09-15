India Predicted Playing XI: ఆఫ్ఘనిస్థాన్పై తొలి మ్యాచ్లో గెలిచిన టీమిండియా.. రెండో మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించి సిరీస్ను సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. మంగళవారం ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా రెండో టీ20 ఆడనుంది. మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ను 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన భారత్.. రెండో మ్యాచ్కు తుది జట్టులో మార్పులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా టాప్ ఆర్డర్, బౌలింగ్ విభాగంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయనే విషయంపై చర్చ జరుగుతోంది. తొలి మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన సంజూ శాంసన్.. కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే చేసి విఫలమయ్యాడు. గత ఐదు మ్యాచ్లలో సంజూ కేవలం 43 పరుగులు మాత్రమే చేయడంతో తుది జట్టులో స్థానం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ నుంచి సంజూ శాంసన్కు గట్టి పోటీ ఉంది. జింబాబ్వే టూర్లో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డు గెలుచుకుని సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న వైభవ్.. జట్టులో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. తొలి మ్యాచ్లో 32 బంతుల్లో 82 పరుగులు బాది ఊచకోత కోసిన అభిషేక్ శర్మకు తోడుగా సూర్యవంశీని ఓపెనర్గా పంపాలనే డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి. అయితే హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఆలోచన మరోలా ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్కు ఫామ్ను నిరూపించుకోవడానికి మరో ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో కూడా విఫలమైతే.. ఆఖరి మ్యాచ్కు మాత్రం వైభవ్ ఎంట్రీ ఖాయం.
తొలి మ్యాచ్లో 4 ఓవర్లలో కేవలం 16 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేసిన మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి రెండో మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. వరుణ్ పక్కటెముకల నొప్పితో బాధపడుతుండడతో అతని స్థానంలో లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ను తుది జట్టులోకి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఢిల్లీ పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉండే నేపథ్యంలో మిడిల్ ఓవర్లలో బిష్ణోయ్ కీలకంగా మారతాడని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
ఇక తొలి మ్యాచ్లో 33 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసిన ఇషాన్ కిషన్ మూడో స్థానంలో తన ప్లేస్ను ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ మిడిలార్డర్ను నడిపించనున్నారు. అక్షర్ పటేల్తో పాటు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబే లోయర్ ఆర్డర్లో కీలకం కానున్నారు. తొలి మ్యాచ్లో నితీశ్, దూబే బౌలింగ్లో కాస్త ఎక్కువ పరుగులు సమర్పించుకోవడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్ పేస్ బాధ్యతలు పంచుకోనున్నారు. మంగళవారం రాత్రి 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా): అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, రవి బిష్ణోయ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా