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IND vs AFG 2nd T20: బుడ్డోడికి మరోసారి షాక్..? రెండో మ్యాచ్‌కు కూడా నో ఛాన్స్..!

India Predicted Playing XI: ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా నేడు భారత్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్లు రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో తలపడనున్నాయి. సిరీస్ విజయమే ధ్యేయంగా బరిలోకి దిగుతున్న భారత్.. తుది జట్టులో ఒక మార్పు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సంజూ శాంసన్ వర్సెస్ వైభవ్ సూర్యవంశీల మధ్య ఓపెనింగ్ స్థానానికి గట్టి పోటీ నెలకొంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:33 PM IST
IND vs AFG 2nd T20: బుడ్డోడికి మరోసారి షాక్..? రెండో మ్యాచ్‌కు కూడా నో ఛాన్స్..!
Image Credit: IND vs AFG 2nd T20 (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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IND vs AFG 2nd T20: బుడ్డోడికి మరోసారి షాక్..? రెండో మ్యాచ్‌కు కూడా నో ఛాన్స్..!
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