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IND vs AFG Test Match Highlights: అఫ్గాన్ ఆగం ఆగం.. టీమిండియా రికార్డు గెలుపు

IND vs AFG Test Match Highlights: అఫ్గానిస్థాన్‌పై భారత్ భారీ విజయం సాధించింది. ఏకంగా ఇన్నింగ్స్ 300 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి.. టెస్టుల్లో అతి పెద్ద గెలుపును సొంతం చేసుకుంది. అఫ్గాన్ బౌలింగ్.. బ్యాటింగ్‌లో దారుణంగా విఫలమైంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 08, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:58 PM IST
IND vs AFG Test Match Highlights: అఫ్గాన్ ఆగం ఆగం.. టీమిండియా రికార్డు గెలుపు
Image Credit: IND vs AFG Test Match Highlights (Source: X/BCCI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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