/IND vs AFG Test Match Highlights: అఫ్గాన్ ఆగం ఆగం.. టీమిండియా రికార్డు గెలుపు

IND vs AFG Test Match Highlights: అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్లో భారత స్పిన్నర్లు శివతాండవం చేశారు. టీమిండియా బౌలర్ల ధాటికి అఫ్గాన్ టీమ్ మూడో రోజే చేతులేత్తేసింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ 300 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. టెస్ట్ల్లో భారత్కు ఇదే అది పెద్ద విజయం. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 152 పరుగులకే ఆలౌట్ అయిన అఫ్గాన్ టీమ్.. భారత్కు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 412 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని ఇచ్చింది. అనంతరం ఫాలో ఆన్ ఆడిన అఫ్గాన్.. తమ రెండో ఇన్సింగ్స్లో కేవలం 112 రన్స్కే కుప్పకూలింది. అఫ్గాన్ టీమ్లో ఓపెనర్ సెథిఖుల్లా అటల్ (42) మాత్రమే రాణించగా.. మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్ మొత్తం పెవిలియన్కు క్యూ కట్టారు. భారత బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ నాలుగు వికెట్లు తీయగా.. కుల్దీప్ యాదవ్ 3, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్ చెరో వికెట్ తీశారు.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్.. తొలి ఇన్సింగ్స్లో 564 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (126), వైఎస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ (100) సెంచరీలతో చెలరేగగా.. సాయి సుదర్శన్ (81), రిషబ్ పంత్ (81), వాషింగ్టన్ సుందర్ (52) హాఫ్ సెంచరీలు బాదారు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో సలీమ్ సఫీ ఆరు వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన అఫ్గానిస్థాన్.. 152 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. రెహ్మత్ షా (60) అర్ధ సెంచరీ చేయగా.. భారత అరంగేట్ర బౌలర్ మానవ్ సుతార్ ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు మూడు వికెట్లు దక్కాయి.
రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన అఫ్ఘానిస్థాన్ బ్యాటర్లు.. భారత స్పిన్ త్రయాన్ని ఎదుర్కోవడంలో బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ముఖ్యంగా వాషింగ్టన్ సుందర్ లంచ్ తర్వాత సెషన్లో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 36 పరుగులిచ్చి 4 కీలక వికెట్లు తీశాడు. ఓపెనర్ సెదిఖుల్లా అటల్ (42 పరుగులు) కాసేపు ప్రతిఘటించినప్పటికీ.. టీ విరామానికి సరిగ్గా ఆఖరి బంతికి సుందర్ బౌలింగ్లోనే ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. వన్డౌన్ బ్యాట్స్మెన్ రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (24) మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్ కంటే ఎక్కువ రన్స్ చేశాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ (4)కు తోడు.. తొలి ఇన్నింగ్స్ ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయిన కుల్దీప్ యాదవ్.. ఈ ఇన్నింగ్స్లో మూడు వికెట్లు తీశాడు. తొలి ఇన్సింగ్స్లో ఆరు వికెట్లు, 28 పరుగులు, సెకండ్ ఇన్సింగ్స్లో ఒక వికెట్ తీసి.. అంతర్జాతీయ కెరీర్ను ఘనంగా ఆరంభించిన మానవ్ సుతార్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.