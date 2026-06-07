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IND vs AFG: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఏకైక‌ టెస్టులో పట్టుబిగిస్తున్న టీమిండియా.. ముగిసిన రెండో రోజు ఆట‌

IND vs AFG: ముల్ల‌న్‌పూర్ వేదిక‌గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్‌లో భార‌త్ ప‌ట్టు బిగిస్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 113 ప‌రుగులు చేసింది. రహమత్ షా (43 నాటౌట్; 81 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) క్రీజులో ఉన్నాడు. భార‌త తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఇంకా 451 ప‌రుగుల దూరంలో ఉంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:27 PM IST
IND vs AFG: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఏకైక‌ టెస్టులో పట్టుబిగిస్తున్న టీమిండియా.. ముగిసిన రెండో రోజు ఆట‌
Image Credit: IND vs AFG Only Test Day 2 Stumps Afghanistan Trail By 451 Runs (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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