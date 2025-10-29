English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India vs Australia 1st T20: ఆసీస్‌తో నేడే తొలి టీ20.. ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు టీమ్‌లోకి ఎంట్రీ..!

India vs Australia 1st T20: ఆసీస్‌తో నేడే తొలి టీ20.. ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు టీమ్‌లోకి ఎంట్రీ..!

Ind vs Aus Playing 11: భారత్-ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య బుధవారం నుంచి టీ20 సిరీస్‌ ప్రారంభంకానుంది. వన్డే సిరీస్‌ను 2-1 గెలుచుకున్న ఆసీస్.. టీ20 సిరీస్‌పై కూడా కన్నేసింది. ఆసియా కప్ గెలిచి జోరు మీదున్న యంగ్ ఇండియా.. కంగారులకు చెక్ పెట్టాలని చూస్తోంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 29, 2025, 11:12 AM IST

India vs Australia 1st T20: ఆసీస్‌తో నేడే తొలి టీ20.. ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు టీమ్‌లోకి ఎంట్రీ..!

Ind vs Aus Head to Head Records: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో వన్డే సిరీస్‌ను కోల్పోయిన టీమిండియా.. టీ20 సిరీస్‌ను ఛేజిక్కించుకోవాలని బరిలోకి దిగుతోంది. ఐదు మ్యాచ్‌లు టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా నేడు మొదటి మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత్.. ఆసీస్‌పై కూడా అదే ఊపును కంటిన్యూ చేయాలని చూస్తోంది. బుధవారం కాన్‌బెర్రా వేదికగా మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు మ్యాచ్‌ ప్రారంభకానుంది. హార్దిక్ పాండ్యా గాయపడటంతో శివం దుబే, అక్షర్ పటేల్ ఆల్ రౌండర్లుగా టీమ్‌లో ఉండడం ఖాయం. వన్డే సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన హర్షిత్ రాణాతోపాటు జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేస్ బాధ్యతలను పంచుకుంటారు. పిచ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌ కూడా తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. వరుణ్‌ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్‌ ఇద్దరిలో ఒకరిని తీసుకునే అవకాశం ఉది. బ్యాటింగ్ డెప్త్ ఉండాలనుకుంటే వాషింగ్టన్ సుందర్‌ వైపు చూడొచ్చు. 

పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..

కాన్‌బెర్రాలోని మనుకా ఓవల్ పిచ్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతున్న కొద్దీ బ్యాటర్లకు సహకారం లభిస్తుంది. గతంలో ఇక్కడ భారత్-ఆస్ట్రేలియా ఒక టీ20 మ్యాచ్ జరగ్గా.. టీమిండియా 11 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. కాన్‌బెర్రాలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుందని.. ఇవాళ తేలికపాటి ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని అంచనా. చిరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. 

భారత్-ఆసీస్ మధ్య టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఇప్పటివరకు 32 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడ్డాయి. వీటిల్లో టీమిండియా 20 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించగా.. ఆస్ట్రేలియా 11 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది. ఈ 32 మ్యాచ్‌లలో 12 మ్యాచ్‌లు ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై జరిగాయి. వీటిలో ఏడింటిలో భారత్ గెలవగా.. నాలుగింటిలో మాత్రమే ఓడిపోయింది. ఆసీస్‌పై మంచి రికార్డు ఉండడం.. యంగ్ ఇండియా ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండడంతో టీ20 సిరీస్‌ గెలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్/కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా,  హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్/వరుణ్ చక్రవర్తి.

ఆస్ట్రేలియా: ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), జోష్ ఇంగ్లిస్ (వికెట్ కీపర్), మాట్ షార్ట్, టిమ్ డేవిడ్, మిచెల్ ఓవెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, నాథన్ ఎల్లిస్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

