Team India: క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన 4వ టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. మొదట బ్యాటింగ్‌లో తడబడినా అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది భారత్. దీంతో భారత్ 5 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 2-1తో ఆధిక్యం సాధించింది.  

Last Updated : Nov 6, 2025, 06:04 PM IST

IND vs AUS 4th T20: క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌లోని కరారా ఓవల్ వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌లో భార‌త్ 48 ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. త‌ద్వారా ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో 2-1 ఆధిక్యంలోకి దూసుకుపోయింది.

168 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా 18.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 119 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మిచెల్ మార్ష్ (30-24 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు), మాథ్యూ షార్ట్ (25-9 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) లు రాణించారు. జోష్ ఇంగ్లిష్ (12), టిమ్ డేవిడ్ (14), జోష్ ఫిలిప్ (10), గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ (2)లు విఫ‌లం అయ్యారు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, శివ‌మ్ దూబెలు చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా లు త‌లా ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

అంత‌క ముందు ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 167 ప‌రుగులు చేసింది. భార‌త బ్యాట‌ర్ల‌లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (46-39 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) కొంచెంలో హాఫ్ సెంచ‌రీని చేజార్చుకున్నాడు. అభిషేక్ శ‌ర్మ (28-21 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), శివ‌మ్ దూబె (22-18 బంతుల్లో 1 ఫోర్‌, 1 సిక్స్‌), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (20-10 బంతుల్లో 2 సిక్స‌ర్లు) ప‌ర్వాలేద‌నిపించారు.

ఇక చివరిలో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ (21 నాటౌట్; 11 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 1 సిక్స్‌) ధాటిగా ఆడాడు. జితేశ్ శ‌ర్మ (3), తిల‌క్ వ‌ర్మ (5)లు విఫ‌లం అయ్యారు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో ఆడ‌మ్ జంపా, నాథ‌న్ ఎల్లిస్‌లు చెరో మూడు వికెట్లు తీశారు. జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, మార్క‌స్ స్టోయినిస్ త‌లా ఓ వికెట్ సాధించారు.

