English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Ind Vs Aus: టీమిండియాదే టీ20 సిరీస్‌.. వ‌ర్షం కార‌ణంగా రద్దయిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్

Ind Vs Aus: టీమిండియాదే టీ20 సిరీస్‌.. వ‌ర్షం కార‌ణంగా రద్దయిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్

T20i Match: భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఐదో టీ20 మ్యాచ్ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దయింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను భార‌త్ 2-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:05 PM IST

Trending Photos

Samantha: రాజ్ నిడిమోరుని హగ్ చేసుకుని మరి.. తన ప్రేమను ఫైనల్ గా బయటపెట్టిన సమంత..
5
Samantha Official Announcement
Samantha: రాజ్ నిడిమోరుని హగ్ చేసుకుని మరి.. తన ప్రేమను ఫైనల్ గా బయటపెట్టిన సమంత..
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
5
Anushka Shetty
Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
6
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్న బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Money Saving Tips: టీ, కాఫీ మానేయండి.. నీళ్లు తాగండి.. నెలకు ఎంత పొదుపు చేయోచ్చో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. !!
7
Tips To Become Rich
Money Saving Tips: టీ, కాఫీ మానేయండి.. నీళ్లు తాగండి.. నెలకు ఎంత పొదుపు చేయోచ్చో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. !!
Ind Vs Aus: టీమిండియాదే టీ20 సిరీస్‌.. వ‌ర్షం కార‌ణంగా రద్దయిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs AUS Match: భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఐదో టీ20 మ్యాచ్ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దయింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను భార‌త్ 2-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకుంది.

శ‌నివారం బ్రిస్బేన్‌లోని గ‌బ్బా వేదిక‌గా భార‌త్, ఆసీస్ జ‌ట్లు ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో త‌ల‌ప‌డ్డాయి. టాస్ గెలిచిన ఆసీస్ కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో భార‌త్ మొద‌ట బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. ఓపెన‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (29 నాటౌట్; 16 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు), అభిషేక్ శ‌ర్మ (23 బంతుల్లో; 13 బంతుల్లో 1 ఫోర్‌, 1 సిక్స్‌) ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌పై ఎదురుదాడికి దిగారు.

అయితే వారి విధ్వంసానికి వ‌రుణుడు బ్రేకులు వేశాడు. 4.5 ఓవ‌ర్ల‌కు భార‌త స్కోరు 52 ప‌రుగులుగా ఉండ‌గా.. వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించింది. ఎంత‌సేప‌టికి కూడా వ‌ర్షం త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డంతో మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు.

ఇక ఈ సిరీస్‌లో తొలి టీ20 మ్యాచ్ కూడా వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. రెండవ టీ20 మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ గెల‌వ‌గా.. మూడు, నాలుగవ టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో భార‌త్ విజ‌యం సాధించింది. దీంతో సిరీస్ భార‌త్ సొంత‌మైంది.

Also Read: Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ షేక్ చేస్తున్నాడు.. టీ20 క్రికెట్‌లో అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు

Also Read: Jasprit Bumrah: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్టార్ పేసర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా.. ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల్లో ఒకే ఒక్క‌డు..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Team India Won T20 SeriesInd Vs Aus 5th Match CancelAbhishek SharmaShubhman gillInd vs Aus

Trending News