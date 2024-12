Nitish Pushpa Swag: కంగారూల గడ్డపై జరుగుతున్న నాలుగో టెస్ట్‌లో టీమ్ ఇండియాకు ఫాలో ఆన్ గండం నుంచి గట్టెక్కించాడు తెలుగు కుర్రోడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. టెస్ట్ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచరీ నమోదు చేసి టీమ్ ఇండియా భారీ స్కోర్‌కు కారణమయ్యాడు, బీసీసీఐ ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

మెల్‌బోర్న్ వేదికగా జరుగుతున్న నాలుగవ టెస్ట్ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా 474 పరుగులకు ఆలవుట్ అయింది. ఆ తరువాత రెండో రోజు బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమ్ ఇండియాకు గట్టి దెబ్బే తగిలింది. టాప్ ఆర్డర్ అంతా తక్కువ స్కోర్‌కే కుప్పకూలింది. ఒక్క యశస్వి జైశ్వాల్ ఒక్కడే 82 పరుగులు చేశాడు. రోహిత్ శర్మ 3 పరగులు, కేఎల్ రాహుల్ 24 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లీ 36 పరుగులు చేస్తే ఆకాశ్ దీప్ డకౌట్ అయ్యాడు. రిషభ్ పంత్ 28 పరుగులు, రవీంద్ర జడేజా 17 పరుగులకు అవుట్ అవడంతో 164 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఫాలో ఆన్ ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఈ దశలో బరిలో దిగిన తెలుగు కుర్రోడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి విజృంభించి ఆడాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ సహాయంతో చెలరేగి ఆడి టెస్ట్ కెరీర్‌లో తొలి సెంచరీ నమోదు చేశాడు. 176 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్ సహాయంతో 105 పగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

మూడో రోజు ఆట ముగిసేసరికి టీమ్ ఇండియా 9 వికెట్ల నష్టానికి 358 పరుగుల చేసింది. ప్రస్తుతం ఆసీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్ కంటే 116 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది. ఫాలో ఆన్ గండం నుంచి టీమ్ ఇండియాను గట్టెక్కించడమే కాకుండా తొలి టెస్ట్ సెంచరీ నమోదు చేసిన నితీష్‌పై బీసీసీఐ ప్రశంసలు కురిపిస్తోంది. నితీష్ అంటే ఫైర్ కాదు..వైల్డ్ ఫైర్ అంటూ ట్వీట్ చేయడం విశేషం

फायर नहीं वाइल्डफायर है! 🔥🔥

Nitish Kumar Reddy gets to his maiden CENTURY and what a stage to get it on!

He is now the leading run scorer for India in the ongoing BGT 🙌👏#TeamIndia #AUSvIND https://t.co/URu6dBsWmg pic.twitter.com/J8D08SOceT

— BCCI (@BCCI) December 28, 2024