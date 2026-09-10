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IND Vs BAN Asia Cup: నేడు భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్ మధ్య సెమీఫైనల్ మ్యాచ్..ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీకి చేరువలో టీమ్ఇండియా..

IND Vs BAN Asia Cup Semi Final: మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో మరో టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు దూసుకుపోతుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఆసియా కప్ సెమీఫైనల్‌లో నేడు టీమ్ఇండియా బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడనుంది. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని టీమ్ ఇండియా గ్రూప్ దశలో ఆడిన అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఘన విజయం సాధించి పూర్తి ఆధిపత్యంతో సెమీస్‌కు చేరుకుని ఫైనల్‌కు చేరాలని భారత సేన సన్నద్ధమవుతుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:39 AM IST
IND Vs BAN Asia Cup: నేడు భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్ మధ్య సెమీఫైనల్ మ్యాచ్..ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీకి చేరువలో టీమ్ఇండియా..
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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