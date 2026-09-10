/IND Vs BAN Asia Cup: నేడు భారత్ Vs బంగ్లాదేశ్ మధ్య సెమీఫైనల్ మ్యాచ్..ఆసియా కప్‌ ట్రోఫీకి చేరువలో టీమ్ఇండియా..

IND Vs BAN Asia Cup Semi Final: మహిళల ఆసియా కప్ 2026 టోర్నమెంట్లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన సెమీ-ఫైనల్ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలోని భారత మహిళల జట్టు, నిగర్ సుల్తానా నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ జట్టుతో తలపడేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ వరుస విజయాలతో అత్యంత బలంగా కనిపిస్తుండగా, బంగ్లాదేశ్పై తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఓడించి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టాలని భారత్ పట్టుదలతో ఉంది. ఈ కీలకమైన మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 10న రాత్రి 8:00 గంటలకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ప్రారంభం కానుండగా, సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, SonyLIV యాప్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
గ్రూప్ దశలో టీమ్ఇండియా విజయవిహారం
గ్రూప్ దశలో భారత జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనను నమోదు చేసింది. తమ గ్రూప్ మ్యాచ్లలో థాయిలాండ్, హాంకాంగ్, సాంప్రదాయ ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్లను భారీ తేడాతో ఓడించి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సమానమైన ప్రతిభను కనబరిచిన భారత్, మరో ఆసియా కప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
బంగ్లాదేశ్ ప్రదర్శన, హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డు
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ జట్టు ప్రదర్శన అంత గొప్పగా లేదు. గ్రూప్-బిలో శ్రీలంక తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచి సెమీ-ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. గత గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఈ ఫార్మాట్లో భారత్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు ఇప్పటివరకు 24 సార్లు ముఖాముఖి తలపడగా, భారత్ ఏకంగా 21 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించి స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది.
మ్యాచ్ సమయం..
ఈ కీలకమైన సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్ గురువారం, సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈ (UAE)లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరగనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8:00 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది.
లైవ్ టెలికాస్ట్, స్ట్రీమింగ్ వివరాలు
ఈ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలనుకునే అభిమానుల కోసం టీవీలో Sony Sports Network ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుంది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో చూడాలనుకునే వారు SonyLIV యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ను పొందవచ్చు.
జట్ల వివరాలు (స్క్వాడ్స్)
భారత జట్టు: స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), అరుంధతి రెడ్డి, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, నందిని శర్మ, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, ప్రతీకా రావల్, రాధా యాదవ్.
బంగ్లాదేశ్ జట్టు: దిలారా అక్టర్, జువైరియా ఫెర్దౌస్, శోభనా మోస్తరీ, నిగర్ సుల్తానా (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), షర్మిన్ అక్తర్, షోర్నా అక్టర్, ఫహిమా ఖాతున్, నహిదా అక్తర్, రబెయా ఖాన్, సుల్తానా ఖాతున్, మరుఫా అక్టర్, ఫర్జానా ఈస్మిన్, శంజిదా అక్టర్ మేఘ్లా.
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