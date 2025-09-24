English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs BAN Asia Cup Live: ఆసియా కప్ 2025 క్రికెట్ సిరీస్ దాదాపు ముగిపుదశకు వచ్చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఫైనల్‌కు చేరుకునేందుకు బంగ్లాదేశ్‌తో ఇది డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్‌. ఈ ఉత్కంఠభరితమైన సూపర్ 4 రౌండ్ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8 గంటలకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రారంభమవుతుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:43 PM IST

IND vs BAN Asia Cup Live: ఆసియా కప్ 2025 క్రికెట్ సిరీస్ దాదాపు ముగిపుదశకు వచ్చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఫైనల్‌కు చేరుకునేందుకు బంగ్లాదేశ్‌తో ఇది డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్‌. ఈ ఉత్కంఠభరితమైన సూపర్ 4 రౌండ్ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8 గంటలకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటివరకు సిరీస్‌లో ఒక్క ఓటమి కూడా చవిచూడని ఏకైక జట్టు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ టీమ్ఇండియా. లీగ్ రౌండ్‌లో భారతదేశం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, పాకిస్థాన్, ఒమన్‌లను సులభంగా ఓడించింది.

సూపర్ 4 రౌండ్‌లోని వారి మొదటి మ్యాచ్‌లో, టీమ్ఇండియా మరోసారి చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో చేరుకుంది. అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మాన్ గిల్ నుండి బలమైన ఓపెనింగ్‌తో పాటు కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి స్పిన్ బౌలింగ్ ఈ సిరీస్‌లో భారత జట్టుకు ప్రధాన బలాలుగా నిలిచాయి.

పుంజుకున్న బంగ్లాదేశ్
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ జట్టు కూడా లీగ్ రౌండ్‌లో శ్రీలంక చేతిలో ఓడిపోయినప్పటికీ.. హాంకాంగ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లను ఓడించి సూపర్ 4 రౌండ్‌కు చేరుకుంది. సూపర్ 4 రౌండ్‌లో శ్రీలంకపై జరిగిన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుని.. తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. దీనితో ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ టీమ్.. సూర్యకుమార్ కెప్టెన్సీలోని జట్టును ఓడించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. శ్రీలంకపై బంగ్లాదేశ్ విజయం.. టీమ్ఇండియాకు పెద్ద సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది.

గణాంకాలు ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి?
T20 క్రికెట్ పరంగా, ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటివరకు 17 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత జట్టు 16 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఒకే ఒక్క మ్యాచ్‌లో గెలిచింది. గణాంకాలు భారతదేశానికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవలి మ్యాచ్‌లలో బంగ్లాదేశ్ సాధించిన పురోగతి ఈ మ్యాచ్‌ను తేలికగా తీసుకోలేమని తెలుస్తోంది. మరోవైపు.. నిన్న జరిగిన పాకిస్థాన్, శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లలో ఓడిపోయిన శ్రీలంక జట్టు ఫైనల్‌కు దాదాపుగా దూరమైంది. ఈరోజు గెలిచే జట్టు ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు అర్హత సాధిస్తుంది. భారీ అంచనాలతో ఉంది.

మ్యాచ్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
మ్యాచ్: ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్, సూపర్ 4 రౌండ్, ఆసియా కప్ 2025
వేదిక: దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం
తేదీ: సెప్టెంబర్ 24, బుధవారం
సమయం: రాత్రి 8:00 గంటలు

ప్రత్యక్ష ప్రసారం
టెలివిజన్: సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్
ఆన్‌లైన్: SonyLIV యాప్, వెబ్‌సైట్.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

IND vs BAN Asia CupIndia vs Bangladesh live streamingwhere to watch India vs Bangladesh Asia CupIndia vs Bangladesh SonyLIVAsia Cup 2025 IND VS BAN Head to Head

