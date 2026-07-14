Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య తొలి వన్డే.. ఈ కీ ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి

భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య తొలి వన్డే.. ఈ కీ ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి

IND vs ENG 1st ODI: టీ20 సిరీస్‌లో ఓటమిపాలైన భారత్.. ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌లో పంజా విసిరేందుకు రెడీ అయింది. కుర్రాళ్లకు తోడు సీనియర్లు కూడా జత కావడంతో భారత్ పటిష్టంగా మారింది. అటు ఇంగ్లాండ్‌ కూడా సొంతగడ్డపై టీమిండియాకు సవాల్ విసరుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST
భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య తొలి వన్డే.. ఈ కీ ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి
Image Credit: ind vs eng (Source: Gemini AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సుదీర్ఘ జీవన ప్రస్థానం.. ఆయన 96 ఏళ్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక ఉన్న 5 సూత్రాలు!
nand kishore goenka passess away8 min ago
2
Ind vs Eng8 min ago
3
Nagarjuna 100th Movie Title9 min ago
4
Lenin 4 Days Box Office Collections11 min ago
5
Moto G77 Power20 min ago