/భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య తొలి వన్డే.. ఈ కీ ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి

IND vs ENG 1st ODI: ఎడ్జ్బాస్టన్ వేదికగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య తొలి వన్డేకు రంగం సిద్దమైంది. ఈ మ్యాచ్ సోమవారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టాస్ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వేస్తారు. టీ20 సిరీస్లో 0-4 తేడాతో ఓటమిపాలైన భారత్.. వన్డే సిరీస్లో ఎలాగైనా ఇంగ్లాండ్కు బుద్ధి చెప్పాలని చూస్తోంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకితోడు శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్, జస్ప్రీత్ బూమ్రా జట్టులో ఉండడంతో టీమిండియా బలంగా కనిపిస్తోంది. అటు టీ20 సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేసిన ఉత్సాహంలో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ టీమ్ బరిలోకి దిగుతోంది. ఇంగ్లాండ్ దిగ్గజం జో రూట్ కూడా పునరాగమనం చేస్తుండడంతో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత పటిష్టంగా మారనుంది. రెండు జట్లలో ఒంటి చెత్తో మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చే ఏడుగురు ప్లేయర్లపై ఓ లుక్కేయండి..
విరాట్ కోహ్లీ
టీమిండియా రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. గత ఏడు వన్డేల్లో మూడు సెంచరీలు, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు బాదాడు. ప్రస్తుత జట్టులో ఇంగ్లాండ్పై వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు కోహ్లీదే. ఓవరాల్గా 38 ఇన్నింగ్స్ల్లో 3 శతకాలతో 1397 పరుగులు చేశాడు. గాయం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సిరీస్కు దూరమైన కోహ్లీ.. ఇప్పుడు తిరిగి జట్టులోకి రావడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. వన్డేల్లో కోహ్లీ ఇంగ్లాండ్పై మూడు శతకాలు చేశాడు. కోహ్లీ క్రీజ్లో ఉన్నంతసేపు భారత్ విజయానికి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు.
రోహిత్ శర్మ
ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మకు మంచి రికార్డు ఉంది. ఇంగ్లాండ్పై 23 ఇన్నింగ్స్ల్లో 3 సెంచరీలతో 846 పరుగులు చేశాడు. అత్యధిక స్కోరు 137 పరుగులు. పవర్ప్లేలో రోహిత్ శర్మ మెరుపు ఆరంభాలు ఇస్తే.. భారత్ భారీ స్కోర్లు చేయడం ఖాయం. గత రెండు వన్డేలలో ఆఫ్ఘానిస్థాన్ఫై 48, 79 పరుగులతో ఫామ్ చాటుకున్నాడు. రోహిత్ శర్మ వికెట్ గెలుపొటములపై కచ్చితంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
జస్ప్రీత్ బుమ్రా
2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ తరువాత జస్ప్రీత్ బుమ్రా వన్డే ఫార్మాట్లో బరిలోకి దిగుతున్నాడు. ఇంగ్లాండ్పై ఏడు వన్డేలు ఆడిన బుమ్రా.. 17 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. ఎడ్జ్బాస్టన్ పిచ్పై పవర్ప్లేతో పాటు డెత్ ఓవర్లలో బుమ్రా వేసే యార్కర్లు, వేరియేషన్లు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు ఇబ్బంది పెట్టనున్నాయి.
శుభ్మన్ గిల్
రోహిత్ శర్మ నుంచి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అందుకున్న శుభ్మన్ గిల్.. తక్కువ సమయంలోనే తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఇటీవల మంచి ఫామ్లో ఉన్న గిల్.. ఈ మ్యాచ్లో జట్టును ముందుండి నడిపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఆఫ్ఘాన్తో జరిగిన టెస్టులో గిల్ సెంచరీ (126)తో మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు.
హ్యారీ బ్రూక్
టీ20 సిరీస్లో టీమిండియా బౌలర్లను చితకబాదిన ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్.. వన్డేల్లోనూ చెలరేగితే భారత్కు కష్టాలు తప్పవు. ముఖ్యంగా నాలుగు, ఐదో టీ20 మ్యాచ్ల్లో 79 నాటౌట్, 95 పరుగులతో చెలరేగాడు. వన్డేలలోనూ ఇదే ఫామ్ కంటిన్యూ చేస్తే ఇంగ్లాండ్కు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు.
జో రూట్
సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ జో రూట్కు భారత్పై మంచి రికార్డులు ఉన్నాయి. భారత్పై వన్డేల్లో 4 సెంచరీలతో 851 పరుగులు చేశాడు. మిడిల్ ఓవర్లలో ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దడంలో రూట్ చాలా ప్రమాదకరమైన ఆటగాడు. జో రూట్ను త్వరగా పెవిలియన్కు పంపించడం టీమిండియాకు చాలా కీలకం.
జోఫ్రా ఆర్చర్
టీ20 సిరీస్లో బ్యాట్స్మెన్లను ఇబ్బంది పెట్టిన జోఫ్రా ఆర్చర్.. వన్డేల్లోనూ ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తున్నాడు. టీ20 సిరీస్లో భారత్పై 4 మ్యాచ్లలో 7 వికెట్లు తీశాడు. ఆరంభం నుంచే వికెట్లు తీస్తూ భారత్ ఇబ్బంది పెట్టాడు. తన సొంత గడ్డపై ఆర్చర్ విసిరే బౌన్సర్లు, వేగం టీమిండియా టాప్ ఆర్డర్కు కచ్చితంగా పరీక్షగా మారనున్నాయి.
తుది జట్లు ఇలా..
భారత్ (అంచనా): శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ , శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్/వాషింగ్టన్ సుందర్, శివమ్ దుబే, అర్ష్దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్/ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా .
ఇంగ్లాండ్: జాకబ్ బెథెల్, బెన్ డకెట్, జో రూట్, హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), సామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, జోఫ్రా ఆర్చర్, లియామ్ డాసన్, జోష్ టంగ్, ఆదిల్ రషీద్.