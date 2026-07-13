/రో-కో ఎంట్రీ.. టీ20 సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారం భారత్ తీర్చుకుంటుందా..! తొలి వన్డేకు తుది జట్టు ఇదే..!

IND vs ENG 1st ODI Preview: వరుసగా రెండు టీ20 సిరీస్ల్లో వైట్వాష్కు గురైన టీమిండియా.. ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్కు సిద్ధమైంది. బర్మింగ్హామ్ వేదికగా జూలై 14న (మంగళవారం) ఇరు జట్ల మధ్య తొలి వన్డే జరగనుంది. టీ20 సిరీస్లో 4-0 తేడాతో ఎదురైన ఓటమికి ఈ వన్డే సిరీస్లో ఎలాగైనా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భారత్ కసితో ఉంది. వన్డే సిరీస్కు రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కేఎల్ రాహుల్ వంటి స్టార్స్ ఉండడంతో భారత్ బలంగా కనిపిస్తోంది. వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్న భారత్.. 8వ స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ను మట్టి కరిపించి వరుస టీ20 ఓటములను మరిపించాలని చూస్తోంది.
సీనియర్ స్టార్ ప్లేయర్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు వన్డే సిరీస్ కోసం జట్టులోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే సీనియర్లకు ప్రతి వన్డే సిరీస్ ఎంతో కీలకంగా మారింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి రోహిత్ శర్మ ఓపెనింగ్ చేయనుండగా.. రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ నంబర్ 3లో బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఈ ముగ్గురితో టాప్ ఆర్డర్ మరింత పటిష్టంగా మారింది. మిడిల్ ఆర్డర్లో శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ బ్యాటింగ్ భారాన్ని మోయనున్నారు.
ఫాస్ట్ బౌలర్ హర్షిత్ రాణా తొడకండరాల గాయం కారణంగా వన్డే సిరీస్ మొత్తానికి దూరం కావడంతో ప్రిన్స్ యాదవ్ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ఒకవేళ హర్షిత్ రాణా ఫిట్గా ఉండి ఉంటే.. 8వ నంబర్ స్థానంలో బ్యాటర్గా, 3వ ఫాస్ట్ బౌలర్గా జట్టు కాంబినేషన్కు బాగా ప్లస్ అయ్యేవాడు. హర్షిత్ లేకపోవడంతో మూడో పేసర్గా ఎవరిని ఆడించాలనేది మేనేజ్మెంట్కు సవాల్గా మారింది. గుర్నూర్ బ్రార్ లేదా ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలలో ఒకరికి అవకాశం దక్కేలా కనిపిస్తోంది. ఆల్ రౌండర్లుగా శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్ లేదా వాషింగ్టన్ సుందర్ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. స్పిన్ విభాగంలో కుల్దీప్ యాదవ్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నాడు.
టీ20 సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ చేతిలో దెబ్బతిన్న భారత్.. వన్డేల్లో బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వాలని చూస్తోంది. బౌలింగ్లో బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్ మళ్లీ లయ అందుకుంటే ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను కట్టడి చేయడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. రోహిత్, విరాట్, గిల్కుతోడు శ్రేయాస్, రాహుల్, దూబే బ్యాట్ ఝులిపిస్తే.. ఇంగ్లాండ్ను చిత్తు చేయడం ఖాయం. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా హాట్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతోంది. గిల్ సేన ఇంగ్లాండ్ను వారి హోమ్ గ్రౌండ్లోనే మట్టికరిపించి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందో లేదో చూడాలి..!
తుది జట్టు ఇలా.. (అంచనా):
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్/వాషింగ్టన్ సుందర్, శివం దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్ /ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ