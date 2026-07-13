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రో-కో ఎంట్రీ.. టీ20 సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారం భారత్ తీర్చుకుంటుందా..! తొలి వన్డేకు తుది జట్టు ఇదే..!

IND vs ENG 1st ODI Preview: భారత్-ఇంగ్లాండ్‌ జట్ల మధ్య రేపటి నుంచి మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆరంభంకానుంది. ఫ్యాన్స్‌ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రేపు మైదానంలో ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. టీ20 సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 13, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:37 PM IST
రో-కో ఎంట్రీ.. టీ20 సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారం భారత్ తీర్చుకుంటుందా..! తొలి వన్డేకు తుది జట్టు ఇదే..!
Image Credit: Ind vs eng (Source: X/BCCI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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రో-కో ఎంట్రీ.. టీ20 సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారం భారత్ తీర్చుకుంటుందా..! తొలి వన్డేకు తుది జట్టు ఇదే..!
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