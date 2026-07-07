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ఇంగ్లాండ్‌తో మూడో టీ20.. ఒక్క ఓవర్‌ దెబ్బకు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ప్లేస్ గల్లంతు..!

IND vs ENG 3rd T20I Playing 11: ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన రెండో టీ20లో ఘోరంగా విఫలమైన స్పిన్నర్ రవి బిష్టోయ్‌పై వేటు పడనుంది. నాటింగ్‌హామ్‌లో జరిగే మూడో టీ20లో అతని స్థానంలో పేసర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ తుది జట్టులోకి రావడం దాదాపు ఖాయమైంది. సంజూ శాంసన్‌ మరోసారి బెంచ్‌కే పరిమితం కానుండగా.. అభిషేక్‌తో కలిసి వైభవ్ సూర్యవంశీ ఓపెనింగ్ చేయనున్నాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 07, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:25 PM IST
ఇంగ్లాండ్‌తో మూడో టీ20.. ఒక్క ఓవర్‌ దెబ్బకు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ప్లేస్ గల్లంతు..!
Image Credit: IND vs ENG 3rd T20I Playing 11 (Source: X/BCCI)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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