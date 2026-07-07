IND vs ENG 3rd T20I Playing 11: వరుస ఓటముల్లో ఉన్న శ్రేయాస్ సేన.. నేడు ఇంగ్లాండ్తో మూడో టీ20 మ్యాచ్లో తలపడనుంది. ఐర్లాండ్ పర్యటనలో మొదలైన ఓటములు.. ఇంగ్లాండ్లోనూ కొనసాగుతున్నాయి. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లోనూ భారత్ ప్రస్తుతం 0-1తో వెనుకబడి ఉంది. మాంచెస్టర్ (ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్) వేదికగా జరిగిన రెండో టీ20లో 190 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసినా.. బౌలింగ్లో విఫలమై భారత్ చేజేతులా ఓటమిపాలైంది. ఈ ఓటమితో టీమిండియా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాలతో పాటు తుది జట్టు ఎంపికపై కూడా విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం నాటింగ్హామ్లోని ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ మైదానంలో జరగబోయే మూడో టీ20 మ్యాచ్ టీమిండియాకు డూ-ఆర్-డై (చావోరేవో) లాంటిది. సిరీస్ గెలవాలంటే మిగిలిన మూడు మ్యాచ్లు తప్పక నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి. దీంతో తుది జట్టులో కీలక మార్పులు చేసేందుకు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కసరత్తులు చేస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
రవి బిష్ణోయ్పై వేటు..
రెండో టీ20లో లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ వేసిన 17వ ఓవర్ మ్యాచ్ ఫలితాన్నే మార్చి వేసింది. ఈ ఓవర్లో 29 పరుగులు ఇవ్వడంతో ఇంగ్లాండ్ విజయం ఖాయమైంది. బిష్టోయ్ 4 ఓవర్ల కోటాలో వికెట్ తీయకుండా.. ఏకంగా 60 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తుది జట్టులో అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి రూపంలో ఇద్దరు స్పిన్నర్లు ఉండగా.. ఇంగ్లీష్ పిచ్లపై మూడో స్పిన్నర్ను ఆడించాలనే మేనేజ్మెంట్ వ్యూహం బెడసికొట్టింది.
దీంతో ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ మ్యాచ్లో బిష్ణోయ్ను పక్కన పెట్టడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పిచ్ కండిషన్స్కు తగ్గట్టుగా అదనపు పేసర్ను బరిలోకి దించనున్నారు. ఐర్లాండ్ టూర్లో ధారళంగా పరుగులు సమర్పించుకోవడంతో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ పేరును కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవడం కష్టమే. బంతిని రెండు వైపులా మూవ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న యంగ్ పేసర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ను ఈ మ్యాచ్తో తుది జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బౌలింగ్లో ఇదొక్క మార్పు ఉండగా.. బ్యాటింగ్లో ఎలాంటి మార్పులు చేసే అవకాశం కనిపించటం లేదు.
వైభవ్ రెచ్చిపోతాడా..!
15 ఏళ్ల వయసులోనే అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ.. గత మ్యాచ్ డెబ్యూ ఫెయిల్యూర్ (14)ను మర్చిపోయి.. ఈ మ్యాచ్లో పుంజుకోవాలని జట్టు ఆశిస్తోంది. మేనేజ్మెంట్ వైభవ్పై నమ్మకం ఉంచి మరో అవకాశం ఇవ్వనుంది. దీంతో వరల్డ్ కప్ హీరో సంజూ శాంసన్ మరోసారి బెంచ్కే పరిమితమవుతాడు. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఫామ్లో ఉండడంతో బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. నాటింగ్హామ్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్కు అనుకూలిస్తుంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఇక్కడ చేజింగ్కే మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. అర్ష్దీప్ సింగ్ పవర్ప్లేలో వికెట్లు తీస్తున్నా.. డెత్ ఓవర్లలో రన్స్ కంట్రోల్ చేయడం భారత్కు పెద్ద సవాల్గా మారింది. మరి ఈ మూడో టీ20లోనైనా భారత్ పుంజుకుని సిరీస్ను సమం చేస్తుందో లేదో చూడాలి.
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, హర్షిత్ రాణా, అక్షర్ పటేల్, ప్రిన్స్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.
ఇంగ్లాండ్: ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, లియామ్ డాసన్, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్, జోష్ టంగ్.