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కళ్లన్నీ బుడ్డోడిపైనే.. ఆఖరి మ్యాచ్‌లో సంజూ రీఎంట్రీ..? భారత్ తుది జట్టులో మార్పులు ఇవే..!

IND vs ENG 5th T20 Playing 11: ఇంగ్లాండ్‌తో ఆఖరి టీ20 పోరుకు టీమిండియా సిద్ధమైంది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడి సిరీస్ కోల్పోయిన శ్రేయాస్ సేన.. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలవాలని బరిలోకి దిగుతోంది. మరీ ఈ మ్యాచ్‌కు భారత్ తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయనుంది..? సంజూ శాంసన్ రీఎంట్రీ ఇస్తాడా..? వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 11, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:00 PM IST
కళ్లన్నీ బుడ్డోడిపైనే.. ఆఖరి మ్యాచ్‌లో సంజూ రీఎంట్రీ..? భారత్ తుది జట్టులో మార్పులు ఇవే..!
Image Credit: Ind Vs Eng (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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