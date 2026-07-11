IND vs ENG 5th T20 Playing 11: వరుస పరాజయాలతో సతమతమవుతున్న టీమిండియా.. ఇంగ్లాండ్తో ఆఖరి మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. నేడు (శనివారం) జరిగే ఐదో, ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్లోనైనా విజయం సాధించి వరుస ఓటములుకు బ్రేక్ వేయాలని చూస్తోంది. సౌతాంప్టన్లోని రోజ్ బౌల్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుండగా.. భారత్ తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయనుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే ఈ ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ 3-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యంలో ఉండగా.. ఒక మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయింది. వరుసగా 16 టీ20 సిరీస్లు గెలిచిన రికార్డు ఉన్న టీ20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్స్ భారత్.. వరుసగా రెండో టీ20 సిరీస్ను కోల్పోవడం ఫ్యాన్స్ను బాధిస్తోంది. ఈ నెల చివర్లో జింబాబ్వే పర్యటనకు వెళ్లే ఉండగా.. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి శ్రేయాస్ అయ్యర్ సేన తిరిగి ఫామ్లోకి రావాలని పట్టుదలగా ఉంది.
టీమిండియా బ్యాటింగ్ లైన్ అప్లో ఎక్కువగా ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లు ఉండడంతో విమర్శలు వస్తున్నాయి. టాప్-7 బ్యాటర్లలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మినహా.. మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్ అంతా లెఫ్ట్ హ్యాండర్లే. ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్ను ఆడించ అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వరుసగా విఫలమవుతున్న ఇషాన్ కిషన్ స్థానంలో సంజూ శాంసన్, తిలక్ వర్మ స్థానంలో సూర్యాన్ష్ షెడ్గేను తుది జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సంజూ శామ్సన్ స్థానంలో ఓపెనర్గా అవకాశం దక్కించుకున్న 15 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ మ్యాచ్లో అయినా ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు తన పవర్ చూపించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్ 2026లో ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలిచి బేబీ బాస్గా పేరు తెచ్చుకున్న వైభవ్.. ఈ సిరీస్లో 3 మ్యాచ్లలో కేవలం 42 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అభిషేక్తో కలిసి మరోసారి ఓపెనింగ్ చేయనున్నాడు. బౌలింగ్ విభాగంలో మార్పులు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు. ఫామ్లో లేకపోయినా అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ మరో అవకాశం దక్కించుకోనున్నారు.
సిరీస్ క్లీన్స్వీప్పై కన్నేసిన ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ జట్టు.. విన్నింగ్ కాంబినేషన్ను మార్చే ఆలోచనలో లేదు. హ్యారీ బ్రూక్ సారథ్యంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఈ మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ గెలిస్తే.. వరల్డ్ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం మొదటి స్థానంలో ఉన్న భారత్ రెండోస్థానానికి పడిపోతుంది. అందుకే భారత్ ఈ మ్యాచ్ ఎలాగైనా గెలవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్/ సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), శివం దూబే, తిలక్ వర్మ/సూర్యాన్ష్ షెడ్గే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
ఇంగ్లాండ్: ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), హ్యారీ బ్రూక్ (కెప్టెన్), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కరన్, విల్ జాక్స్, రెహాన్ అహ్మద్, ఆదిల్ రషీద్, జోఫ్రా ఆర్చర్, జోష్ టంగ్.