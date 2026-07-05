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మళ్లీ టీమిండియా బోల్తా.. టీ20 సిరీస్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ భారీ విజయం

ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో ఘోర పరాభవం ఎదుర్కొన్న టీమిండియా ఇంగ్లాండ్‌ సిరీస్‌లో కూడా అదే ఫలితాన్ని పొందింది. తొలి మ్యాచ్‌ రద్దవగా.. రెండో మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ చేతిలో భారత జట్టు ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 12:55 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:55 AM IST
మళ్లీ టీమిండియా బోల్తా.. టీ20 సిరీస్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ భారీ విజయం
Image Credit: IND vs ENG HighlightsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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మళ్లీ టీమిండియా బోల్తా.. టీ20 సిరీస్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ భారీ విజయం
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