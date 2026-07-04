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IND Vs ENG 2nd T20: నేడే భారత్ Vs ఇంగ్లాండ్ రెండో టీ20 మ్యాచ్..వైభవ్ సూర్యవంశీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ పక్కా!

IND Vs ENG 2nd T20I Preview: నేడు అనగా జూలై 4న భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. మాంచెస్టర్‌లోని ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు బలంగా చెబుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 04, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:43 PM IST
IND Vs ENG 2nd T20: నేడే భారత్ Vs ఇంగ్లాండ్ రెండో టీ20 మ్యాచ్..వైభవ్ సూర్యవంశీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ పక్కా!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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