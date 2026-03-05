English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India vs England T20 Semi Final Match Preview: ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్ పోరు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు పిచ్ రిపోర్ట్, హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు, రెండు జట్ల ప్లేయింగ్ 11 ఎలా ఉండనుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:36 PM IST

India vs England Semi Final: భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్.. పిచ్ రిపోర్ట్, హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇలా..!

India vs England T20 Semi Final Match Preview: డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌కు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ఇవాళ ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనుంది. ప్రపంచకప్‌లో ఈ రెండు జట్లు రెండుసార్లు సెమీ ఫైనల్‌లోకి తలపడగా.. చెరో మ్యాచ్‌లో గెలిచాయి. అయితే సెమీస్‌లో గెలిచిన జట్లే ఫైనల్‌లోనూ విక్టరీ సాధించడం విశేషం. సొంతగడ్డపై హాట్‌ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగిన భారత్.. ప్రతిమ్యాచ్‌లో ఎవరో ఒకరు ఆడుతుండడతో సెమీస్‌ వరకు వచ్చింది. ఈ కీలకపోరులో అయినా సమష్టిగా రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరోవైపు గ్రూపు దశలో తడబడినా.. సూపర్-8లో అదరగొట్టిన ఇంగ్లాండ్ పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగుతోంది. రెండు జట్లు బలంగా ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠగా సాగే అవకాశం ఉంది.

పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..

వాంఖడే పిచ్ ఎక్కువగా బ్యాటర్లకు సహకరిస్తుంది. అయితే పిచ్ క్యూరేటర్ ఎర్రటి నేల స్ట్రిప్‌పై సన్నని గడ్డిని కప్పినట్లు సమాచారం. ఇదే విషయంపై కోచ్ గంభీర్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గడ్డి ఉంటే.. పవర్‌ప్లేలో అదనపు బౌన్స్, సీమ్‌తో పేసర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే బంతి పాతబడిన తర్వాత బ్యాట్స్‌మెన్ ఆధిపత్యం చెలాయించే అవకాశం ఉంటుంది. బౌండరీలు చిన్నవిగా ఉండడంతో పరుగుల వరదపారడం ఖాయం. ఈ వేదికలో ఎక్కువ జట్లు ఛేజింగ్‌కు ఇష్టపడతాయి. అయితే ఈ వరల్డ్ కప్‌లో ఇక్కడ జరిగిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టే విజయం సాధించింది. దీంతో టాస్ గెలిచిన జట్టు బ్యాటింగ్‌కు మొగ్గు చూపవచ్చు. మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఇవాళ ఆట సాధ్యంకాకపోతే రేపు రిజర్వ్ డే ఉంది. 

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇలా..

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డుల్లో టీమిండియాదే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటివరకు పొట్టి ఫార్మాట్‌లో రెండు జట్లు 29 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. భారత్ 17 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. ఇంగ్లాండ్‌ 12 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో మూడు మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. భారత్ రెండు, ఇంగ్లాండ్ ఒక మ్యాచ్‌లో గెలుపొందాయి. చివరగా 2024 సెమీ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి భారత్ ఫైనల్‌కు వెళ్లింది. మరోసారి అదే ఫీట్‌ను రిపీట్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్‌ కిషన్, తిలక్‌ వర్మ, సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివం దూబె, అక్షర్‌ పటేల్, అర్ష్‌దీప్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్‌ చక్రవర్తి.

ఇంగ్లాండ్‌: ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), బ్రూక్‌ (కెప్టెన్‌), బెతెల్, బాంటన్, సామ్‌ కరన్, విల్‌ జాక్స్, ఒవర్టన్, డాసన్, ఆర్చర్, అడిల్‌ రషీద్‌. 

