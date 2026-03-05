IND vs ENG Highlights: నాకౌట్లో అజేయంగా.. సూపర్ 8 మ్యాచ్ల్లో అదరగొడుతూ.. సెమీస్కు దూసుకొచ్చిన భారత జట్టు ఈడెన్ గార్డెన్స్లో పరుగుల వరద పారించింది. సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్తో తాడేపేడో తేల్చుకునేందుకు బరిలో దిగిన భారత బ్యాటర్లు దుమ్ముదుళిపారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ.. భారీ ఇన్నింగ్స్ చేశారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్కు 254 లక్ష్యం విధించింది. సంజూ శామ్సన్ మరోసారి తనదైన రీతిలో అదరగొట్టగా.. మిగతా బ్యాటర్లు భారీ పరుగులు చేయడంతో భారత్ మ్యాచ్ విజయంపై ధీమాగా ఉంది.
కోల్కత్తాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో రెండో సెమీ ఫైనల్ భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగింది. టాస్ వేయగా.. ఇంగ్లాండ్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుని భారత్కు బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానం పలికింది. ఓపెనర్లుగా సంజూ శామ్సన్తో దిగిన అభిషేక్ శర్మ 9 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. చివరి మ్యాచ్లో దుమ్ముదులిపిన సంజూ శామ్సన్ సెమీస్లోనూ అదరగొట్టాడు. 42 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసి కొద్దిలో సెంచరీని మిస్సయ్యాడు. 8 ఫోర్లతో చెలరేగి ఆడగా.. 7 సిక్స్లతో దుమ్మురేపాడు. సెంచరీ చేస్తాడనుకున్న సమయంలో అనూహ్యంగా ఔటవడంతో అందరూ నిరాశకు గురయ్యారు. తర్వాత వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ 39 పరుగులతో రాణించగా.. శివమ్ దూబే 43 స్కోర్తో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ 11 పరుగులకే పరిమితమవగా.. తిలక్ వర్మ అత్యంత వేగంగా 21 స్కోర్ చేశాడు. అక్షర్ పటేల్ రెండుతో ఆటను ముగించాడు. సెమీస్ గెలవాలనే కసి భారత బ్యాటర్లలో కనిపించింది. అయితే హార్దిక్ పాండ్యా వ్యవహార శైలి భారత్కు కొంత నష్టం చేసింది. దూబేను పరుగుకు రమ్మని చెప్పి మళ్లీ వద్దనడంతో రనౌట్ అయ్యాడు. దూబే క్రీజులో ఉండి ఉంటే భారత్కు మరో 20 పరుగులు వచ్చి ఉండేవి.
తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు కొంత తడబడ్డట్టు కనిపిస్తోంది. దాదాపు 15 ఓవర్ల వరకు భారత బ్యాటర్లను నిలువరించలేకపోయారు. విల్ జాక్స్, అదిల్ రషీద్ అద్భుతంగా బంతులు వేసి భారత్ను కొంత కట్టడి చేశారు. వారిద్దరూ తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు. సంజూ శామ్సన్ క్యాచ్ను బ్రూక్ మిస్ చేయడం ఘోర తప్పిదంగా మారింది. జోఫ్రా ఆర్చర్ ఒక వికెట్ తీశాడు.
