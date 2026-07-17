Washington Sundar Injury: భారత్-ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరుగుతున్న మూడు వన్డేల సిరీస్ రసవత్తరంగా మారింది. తొలి మ్యాచ్లో టీమిండియా గెలవగా.. రెండో మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించి సిరీస్ను సమం చేసింది. దీంతో జూలై 19న జరగబోయే మూడో వన్డే సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించనుంది. అయితే ఈ కీలక పోరుకు ముందు భారత్ను గాయాల బెడద వెంటాడుతోంది. ఇప్పటికే ఇద్దరు ఆటగాళ్లు గాయాలతో జట్టుకు దూరం కాగా.. ఇప్పుడు మరో కీలక ఆటగాడు ఆ జాబితాలో చేరడం మేనేజ్మెంట్ను కలవరపెడుతోంది. తొలి వన్డేలో హాఫ్ సెంచరీతో భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్.. గాయం కారణంగా లార్డ్స్ వేదికగా జరిగే ఆఖరి మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు.
రెండో వన్డేలో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో వాషింగ్టన్ సుందర్ హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు. మిడ్-ఆఫ్ వైపు రన్ తీస్తున్న క్రమంలో అతడికి తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చింది. ఔట్ అయి వెళ్లిపోయిన తరువాత ఫీల్డింగ్కు కూడా రాలేదు. ఈ ఇబ్బంది కారణంగానే అతను తదుపరి మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండటం లేదని సమాచారం. సుందర్ గాయంపై టీమిండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ స్పందించాడు. "సుందర్ మా జట్టులో కీలకమైన ఆటగాడు. బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే అతను గాయపడ్డాడు. రన్ తీసేటప్పుడు అతను ఇబ్బంది పడ్డాడు. సుందర్ జట్టులో ఉంటే ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ఈజీగా ఉంటుంది. అతను లేకపోవడంతో మేము ప్రధాన బౌలర్లపైనే ఎక్కువ ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. కీలక ఆటగాడు జట్టుకు దూరమైనప్పుడు వ్యూహాలు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ దూరం కావడంతో మా బౌలింగ్ ప్లాన్స్లో మార్పులు చేసుకున్నాం.." అని గిల్ పేర్కొన్నాడు.
ఇప్పటికే సిరీస్ సమానమైన నేపథ్యంలో వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో తుది జట్టులోకి ఎవరిని తీసుకుంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగే ఈ ఆఖరి పోరులో గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలని ఇరు జట్లు పట్టుదలగా ఉన్నాయి. టీమ్ సమతుల్యత కూడా దెబ్బతింటుంది. కుల్దీప్ యాదవ్ను తీసుకుంటే.. బ్యాటింగ్లో టీమ్ బలం తగ్గుతుంది. బ్యాట్స్మెన్ను తీసుకుంటే.. శివమ్ దుబే పూర్తి కోటా బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
రోహిత్ రిటైర్మెంట్..?
ఇక ఆఖరి వన్డేకు ముందు అంతా ఒకటే చర్చ జరుగుతోంది. హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తాడని జోరుగా వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 2027 వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికల గురించి రోహిత్ శర్మకు సెలెక్టర్లు క్లారిటీ ఇచ్చారని.. లార్డ్స్ వన్డేతో ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ ముగియనుందని అంటున్నారు. ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు రోహిత్ శర్మ తల్లిదండ్రులు కూడా వస్తుండడంతో రిటైర్మెంట్ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది.