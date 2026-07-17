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మూడో వన్డేకు ముందు భారత్‌కు బిగ్‌ షాక్.. గాయంతో ఆల్‌రౌండర్ ఔట్

Washington Sundar Injury: ఇంగ్లాండ్‌తో జరగబోయే నిర్ణయాత్మక ఆఖరి వన్డేకు ముందు భారత్‌కు భారీ షాక్ తగిలింది. తొలి మ్యాచ్‌లో అర్ధశతకంతో రాణించిన ఆల్‌రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్.. గాయం కారణంగా లార్డ్స్ వన్డే నుంచి తప్పుకున్నాడు. సిరీస్ గెలవాలంటే చివరి మ్యాచ్‌ గెలవాల్సిన తరుణంలో కీలక ప్లేయర్ దూరం కావడం భారత్‌కు ఇబ్బందికరంగా మారింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 17, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:57 PM IST
మూడో వన్డేకు ముందు భారత్‌కు బిగ్‌ షాక్.. గాయంతో ఆల్‌రౌండర్ ఔట్
Image Credit: Washington Sundar Injury (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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