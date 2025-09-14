IND vs PAK: ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్ ప్రారంభంలోనే చర్చనీయాంశంగా మారింది. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు జట్ల జాతీయ గీతాలాపన సందర్భంగా ఆర్గనైజర్స్ ఘోర తప్పిదం చేశారు. పాకిస్థాన్ జాతీయ గీతానికి బదులుగా ఇంకో పాటను ప్లే చేయడం వల్ల పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు అయోమయానికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన వెంటనే సరిచేసినప్పటికీ.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయింది. పాకిస్థాన్ నెటిజన్లు, అభిమానులు నిర్వాహకులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టాస్లో విజయం సాధించిన పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. కానీ టీమిండియా బౌలర్లు దెబ్బకు పాకిస్తాన్ నిర్ణీ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లను కోల్పోయింది. కేవలం 127 పరగులు మాత్రమే చేసింది. పాకిస్తాన్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ షాహిబాజాఫర్హాన్ 40 పరుగులు తప్పా..మిగతా బ్యాటర్లంతా వరుసగా పెవిలీయన్ బాట పట్టారు. . తొలి ఓవర్లలోనే హార్దిక్ పాండ్యా సైమ్ అయూబ్ను డకౌట్ చేశారు. తర్వాత వరుణ్ చక్రవర్తీ, బుమ్రా వికెట్లు తీసుకున్నారు. ఫలితంగా, పాకిస్థాన్ 20 ఓవర్లలో కేవలం 127 పరుగులు మాత్రమే సాధించింది. బ్యాటింగ్లో ఓపెనర్ షాహిబాజా ఫర్హాన్ (40) మాత్రమే తగిన స్కోరు సాధించగా, షాహిన్ అఫ్రిది (33) ఫఖర్ జమాన్ (17) మినహా మిగతా బ్యాటర్లు వరుసగా పెవిలియన్కు వెళ్లారు. చివరి పల్లెలో షాహిన్ కొన్ని బౌండరీలతో పాక్ స్కోరును పరిమితం చేసినప్పటికీ, 127 పరుగులకే విరామం ఏర్పడింది.
టీమిండియా బౌలింగ్లో కుల్దీప్ యాదవ్ 3, అక్షర్ పటేల్ 2, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2 వికెట్లు పడగొట్టగా, హార్దిక్ పాండ్యా మరియు వరుణ్ ఛక్రవర్తీ ఒక్కొక్క వికెట్ సాధించారు. భారత బౌలర్ల ప్రదర్శన పాకిస్థాన్ బ్యాటర్లను పూర్తిగా ఆపేసింది. తద్వారా, భారత్కి 128 పరుగుల టార్గెట్ సులభంగా సాధించవచ్చుననే అంచనాలు ఉన్నాయి.
DJ played Jalebi Baby song on Pakistan National anthem 🤣#INDvsPAK #BoycottINDvPAK pic.twitter.com/rJBmfvqedI
— 𝗩 𝗔 𝗥 𝗗 𝗛 𝗔 𝗡 (@ImHvardhan21) September 14, 2025
భారత్ ఆటగాళ్ల జాబితా: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, సంజూ శాంసన్, శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తీ.
పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ల జాబితా: సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, మొహమ్మద్ హారిస్ (వికెట్ కీపర్), ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), హసన్ నవాజ్, మొహమ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ ఆఫ్రిది, సుఫియాన్ ముఖీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్.
ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభంలో జరిగిన ఆర్గనైజర్స్ తప్పిదం పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లను అయోమయానికి గురిచేసింది. టీమిండియా బౌలింగ్ ధాటికి పాక్ 127 పరుగులకే ఆట ముగించేసింది. ఈ మ్యాచ్ హైఓల్టేజ్ స్థితిని కొనసాగిస్తూ.. భారత్కి తేలికైన టార్గెట్ ఏర్పడింది.
