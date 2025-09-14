India vs Pakistan Live Update: ఆదివారం దుబాయ్లో జరిగిన కీలకమైన ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్లో ఓ అసక్తికర సంఘటన జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా మామూలు కరచాలనం చేసుకోకుండానే టాస్ వేశారు. ప్రస్తుతం భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత వాతావరణం, రాజకీయ కారణాల వల్ల టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్ ను బహిష్కరించాలని దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్స్ వెల్లువెత్తాయి. దీంతో మ్యాచ్ కు ముందు ఇద్దరు కెప్టెన్ల ప్రవర్తన పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ముఖ్యంగా 2025 ఏప్రిల్లో భారతదేశంలోని జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పహల్గామ్ సమీపంలో ఉగ్రవాదులు 26 మంది పౌరులను చంపిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు భారత ఆటగాళ్లు మ్యాచ్ను బహిష్కరించాలని అనేక పిలుపులు వచ్చిన నేపథ్యంలో, పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కొవాలనే దాని గురించి ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో చర్చలు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆసియా కప్ వేదికగా పాకిస్తాన్తో భారత్ తలపడే హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ టీమ్ఇండియాకు రెండోది. ఇప్పటికే తాము ఆడిన తొలి మ్యాచ్లో యూఏఈ జట్టును మట్టికరిపించారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో రెండు దేశాలు వన్డే ఫార్మాట్లో తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీతో అలరించాడు. అయితే ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ లో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ పాల్గొనలేదు. ఇప్పటికే వారిద్దరూ టీ20 ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించగా.. టెస్టులకు కూడా గుడ్బై పలికారు. కానీ, వీరిద్దరూ రాబోయే వన్డే ప్రపంచకప్ గెలిచి ఆ తర్వాత అన్నీ ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలని వారు అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
Tense moments at the toss – 𝐛𝐨𝐭𝐡 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐤𝐢𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞 ahead of the high-voltage India vs Pakistan clash.
📸: Sony #AsiaCup2025 #INDvPAK #Cricket pic.twitter.com/WyVOeGxtNO
— SportsTiger (@The_SportsTiger) September 14, 2025
ఈ క్రమంలో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ టీ20లకు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత సూర్య కుమార్ యాదవ్కు టీ20 పగ్గాలు ఇచ్చారు. మరోవైపు టీమ్ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ గా శుభ్మన్ గిల్ వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. టీ20లకు గిల్ వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్నారు. చివరిసారిగా T20I ఫార్మాట్లో ఆసియా కప్లో భారత్, పాకిస్తాన్ తలపడినప్పుడు, పాకిస్తాన్ 2022లో సూపర్ ఫోర్ దశలో గెలిచింది.
