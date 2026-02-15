India Won By 61 Runs: టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆడేందుకు నానా యాగీ చేసి.. అడ్డమైన సాకులు చెబుతూ దూరమైన పాకిస్థాన్ తర్వాత తనంతట తానే దిగివచ్చి భారత్తో తలపడింది. చివరికి ఏం జరిగింది మరో పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. బౌలింగ్లో అద్భుతంగా వేసి భారత జట్టును తక్కువ స్కోర్కు కట్టడి చేసింది. కానీ బ్యాటర్లు మాత్రం మోస్తరు లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. పవర్ ప్లేలోనే కీలకమైన వికెట్లు కోల్పోయిన సమయంలో మిడిలార్డర్ పూర్తి ఓవర్లను ఆడేందుకు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. తలా కొన్ని పరుగులు చేసినా లక్ష్యానికి కావాల్సిన స్కోర్ చేయలేక మ్యాచ్ను భారత్కు అప్పగించారు. పాకిస్థాన్పై మరో పూర్తిస్థాయి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్లో హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందుకుంది.
కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 175 పరుగులు చేసింది. మోస్తరు లక్ష్యాన్ని పాకిస్థాన్ ఛేదించలేక 18 ఓవర్లకు 114 పరుగులు చేసి చేతులెత్తేసింది. పాకిస్థాన్పై భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి టీ20 ప్రపంచకప్లో హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని భారత జట్టు సొంతం చేసుకుంది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్లు సొంతం చేసుకుని టీ20 ప్రపంచకప్ టైటిల్ ఫేవరేట్గా నిలుస్తోంది.
ఇషాన్ కిషన్ సంచలన ప్రదర్శన
పాకిస్థాన్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో భారత జట్టు బ్యాటింగ్కు దిగింది. భారీ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్ తగిలింది. ఇషాన్ కిషన్ దూకుడుగా ఆడుతుండగా.. నాలుగు బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ శర్మ ఒక్క పరుగు సాధించకుండానే క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. శతకం బాదుతాడని అందరూ లెక్కలు వేసుకుంటున్న సమయంలో ఒక్క పరుగు చేయకుండా ఔటవడం భారత అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది. దాన్నుంచి తేరుకున్న ఇషాన్ కిషన్ సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. 44 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేశాడు. బాదిన షాట్లన్నీ బౌండరీ లైన్ దాటాయి. మూడు సిక్సర్లు బాదిన ఇషాన్ ఏకంగా పది ఫోర్లు బాది దూకుడుగా ఆడాడు.
కెప్టెన్ సూర్య నిలకడగా
అనంతరం వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ నిలకడగా ఆడి 29 బంతుల్లో 32 పరుగులు సాధించగా.. యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 25 పరుగులు చేశాడు. నిలకడగా సాగుతున్న వారి భాగస్వామ్యాన్ని సైమా విడగొట్టాడు. తిలక్ వర్మ తర్వాత మైదానంలోకి వచ్చిన స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తొలి బంతికి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేయగా.. బాబర్ ఆజమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చేశాడు. దీంతో భారత అభిమానులు నిర్ఘాంతపోయారు. స్టార్ బ్యాటర్ గోల్డెన్ డకౌట్ అవడంతో భారీ స్కోర్ నమోదవుతుందనుకుంటే ఆశలు సన్నగిల్లాయి.
భారత స్కోర్ నిలకడగా ఆడుతుండగా.. పాకిస్థాన్ బౌలర్లు పొదుపుగా బంతులు వేసి స్కోర్ బోర్డును నియంత్రించారు. శివమ్ దూబే 27 పరుగులు చేసి రనౌట్ అవగా.. రింకూ సింగ్ 11 పరుగులు చేశాడు. అక్షర్ పటేల్ ఆఖరి బంతికి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసి ఔటయ్యాడు. సైమ్ ఆయూబ్ వరుసగా రెండు వికెట్లతో మరో వికెట్ తీయగా.. సల్మాన్, షాహిదీ అఫ్రిది, ఉస్మాన్ తారీఖ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
పాకిస్థాన్ పోరాటం
టీ20 ప్రపంచకప్లో తన చిరకాల ప్రత్యర్థి భారత్తో మ్యాచ్ గెలిచేందుకు మైదానంలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ ఘోరంగా విఫలమైంది. పూర్తి ఓవర్లు ఆడకుండా 18 ఓవర్లకే మ్యాచ్ను ముగించేసింది. 176 లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి తీవ్రంగా శ్రమించినా 114 పరుగులకు పరిమితమైంది. ఓపెనర్లు దిగిన ఫర్హాన్, సైమ్కు తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా నాలుగో బంతిని సిక్సర్గా మలిచేందుకు ప్రయత్నించగా ఫర్హాన్ రింకూ సింగ్కు క్యాచ్తో దొరికాడు. పవర్ప్లేలో తొలి ఓవర్ను పాండ్యా మైడిన్ చేశాడు. తర్వాత సైమ్ ఆయూబ్ 6 పరుగులకే ఔటవగా.. కెప్టెన్ సల్మాన్ అలి అఘా నాలుగో పరుగులకే వెనుదిరగడంతో పాకిస్థాన్ కష్టాల్లో పడింది.
టపటపా వికెట్లు
భారత బౌలర్ల దెబ్బకు పాకిస్థాన్ టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజమ్ కూడా ఐదు పరుగులే చేసి ఔటవగా.. ఉస్మాన్ ఖాన్ నిలబడ్డాడు. వికెట్లు పడుతున్న సమయంలో గ్రౌండ్లో పటిష్టంగా నిలబడి 34 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేసి జట్టుకు ఊపిరినిచ్చాడు. ఉస్మాన్కు చక్కటి సహకారం అందిస్తున్న షాదాబ్ ఖాన్ 14 పరుగులకు ఔటవడంతో.. మహ్మద్ నవాజ్ వచ్చి 4 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. ఓటమిని ఖరారు చేసుకున్న సమయంలో ఫాహిమ్ అశ్రఫ్ (10)తో కలిసి షాహీన్ అఫ్రిదీ విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 19 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించాడు. ఈ మ్యాచ్లో ముగ్గురు డకౌట్ కావడం గమనార్హం.
హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందించిన బౌలర్లు
బ్యాటర్లు విధించిన మోస్తరు లక్ష్యాన్ని భారత బౌలర్లు కాపాడి జట్టుకు హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని అందించారు. హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతంగా బౌలింగ్ వేసి తొలి ఓవర్లోనే పాకిస్థాన్కు భారీ షాక్ ఇచ్చాడు. అనంతరం బరిలోకి దిగిన బుమ్రా రెండో ఓవర్లో వరుసగా రెండు వికెట్లు తీయడంతో మ్యాచ్ భారత్ వైపు మళ్లింది. పొదుపుగా బంతులు వేస్తూ పాక్ బ్యాటర్లను వరుసగా బౌలర్లు దెబ్బతీశారు. పాండ్యా, బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలా రెండేసి వికెట్లు తీశారు. ఈ ట్రోఫీలో తొలి మ్యాచ్ ఆడిన కుల్దీప్ యాదవ్తోపాటు తిలక్ వర్మ ఒక్కో వికెట్ తీసి విజయంలో భాగమయ్యారు.
