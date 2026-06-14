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Ind Vs Pak: భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్.. షేక్ హ్యాండ్ అంశంపై హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ షాకింగ్ కామెంట్స్

India vs Pakistan: భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గతంలో పాక్, టీమిండియా ప్లేయర్స్ గ్రౌండ్‌లో షేక్ హ్యాండ్ చేసుకోలేదు. ప్రస్తుతం మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడుతున్న నేపథ్యంలో.. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేసుకుంటారా..? లేదా..? అనే అంశంపై ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:22 PM IST
Ind Vs Pak: భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్.. షేక్ హ్యాండ్ అంశంపై హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Image Credit: Ind Vs Pak Match Harmanpreet Kaur Makes Key Comments On Shaking Hands With Pakistan Players (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్..షేక్ హ్యాండ్ అంశంపై హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
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