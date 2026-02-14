English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs PAK Match Weather: భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ముందు బ్యాడ్‌న్యూస్..మ్యాచ్ జరుగుతుందా? పెద్ద సమస్యే వచ్చిపడింది!

India vs Pakistan Match Weather Forecast: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో క్రికెట్ ప్రేమికులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఈ హై-వోల్టేజీ పోరుకు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందన్న వార్త అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:00 AM IST

India vs Pakistan Match Weather Forecast: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో క్రికెట్ ప్రేమికులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఈ హై-వోల్టేజీ పోరుకు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉందన్న వార్త అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌ ఫలితం ఇరు జట్ల సూపర్-8 అవకాశాలపై ప్రభావం చూపనుంది.

వాతావరణ అంచనా
వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో వాతావరణం ఇలా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. పగటి పూట ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు 60% నుండి 50% వరకు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. 

అలాగే మ్యాచ్ సమయంలో సాయంత్రం 7 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి వరకు వర్షం పడే అవకాశం 10% నుండి 20% వరకు తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 14 నుండే అక్కడ జల్లులు పడే అవకాశం ఉండటంతో మైదానం తడిగా మారే ప్రమాదం ఉంది.

గ్రూప్-స్టేజ్ సమీకరణాలు
ప్రస్తుతం భారత్, పాకిస్థాన్ రెండు జట్లు కూడా తమ ఆరంభ మ్యాచ్‌లలో అజేయంగా నిలిచాయి. ఒకవైపు భారత్ తాను ఆడిన అమెరికా, నమీబియా జట్లపై విజయాలతో జోరు మీదుంది. పాకిస్థాన్ కూడా అమెరికా, నెదర్లాండ్స్‌ను ఓడించి పాయింట్ల పట్టికలో గట్టి పోటీనిస్తోంది.
ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు గ్రూప్‌లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటుంది.

ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌దే పైచేయి
టీ20 ప్రపంచకప్‌ల చరిత్ర చూస్తే పాకిస్థాన్‌పై భారత్‌కు తిరుగులేని రికార్డు ఉంది.
మొత్తం మ్యాచ్‌లు: 08
భారత్ గెలుపు: 07
పాక్ గెలుపు: 01 (2021లో)

మ్యాచ్ రద్దయితే ఏమవుతుంది?
దురదృష్టవశాత్తు వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ కనీసం 5 ఓవర్ల పాటు కూడా సాధ్యం కాకపోతే.. గ్రూప్ దశలో 'రిజర్వ్ డే' నిబంధన లేదు. కాబట్టి మ్యాచ్ రద్దయితే ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ చొప్పున కేటాయిస్తారు. ఇది పాయింట్ల పట్టికలో మార్పులకు దారితీయడమే కాకుండా.. నెట్ రన్ రేట్ కీలకంగా మారుతుంది.

ప్రస్తుతం కొలంబోలో గాలుల దిశ మార్పు వల్ల వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, సాయంత్రం సమయానికి వర్షం తగ్గుముఖం పడితే కనీసం కుదించిన ఓవర్ల మ్యాచ్‌నైనా చూడొచ్చని అభిమానులు ఆశపడుతున్నారు.

