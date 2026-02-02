Sunil Gavaskar on India Vs Pakistan Match: టీ20 వరల్డ్ కప్లో టీమిండియాతో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించడంతో అన్ని వైపులా నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఐసీసీ కూడా పాక్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయం మార్చుకోవాలని సూచించింది. మరోవైపు భారత్తో మ్యాచ్ అంటే ఓటమి ఖాయమనే భయంతో పాకిస్థాన్ ముందుగానే బాయ్కాట్ నిర్ణయం తీసుకుందనే ట్రోల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఆడేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే భారత్తో జరిగే గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లో మైదానంలోకి దిగవద్దని సూచించింది.ఈ నేపథ్యంలో మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ ఐసీసీకీ కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రపంచ కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించినందుకు పీసీబీపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
వరల్డ్ కప్ షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా భారత్-పాకిస్థాన్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ కోసం రెండు దేశాల అభిమానులే కాకుండా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే బంగ్లాదేశ్కు సపోర్ట్గా ఉండేందుకు ముందుగా టోర్నీని బహిష్కరించాలని భావించిన పాక్.. ఇప్పుడు భారత్తో మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయంలో ఐసీసీ జోక్యం చేసుకుని.. పాకిస్థాన్ టీమ్ను నిషేధించాలని.. భవిష్యత్లో వేరే జట్లు మరోసారి ఇలా చేయకుండా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు ఉంటుందన్నారు.
"టోర్నీ ప్రారంభానికి కొంచెం ముందుగానే తప్పుకుంటే పెద్ద సమస్యగా ఉండదు. ఇలా చివరి నిమిషంలో మ్యాచ్ ఆడం అంటే అది సమస్యే అవుతుంది. ఐసీసీ ఈ విషయంలో కచ్చితంగా జోక్యం చేసుకోవాలి. వాళ్లు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో నాకు తెలియదు. కానీ భవిష్యత్లో మరో ఇతర జట్టు ఇలా చేయాలని ఆలోచన కూడా చేయకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. పాకిస్థాన్పై నిషేధం విధించాలనేది నా అభిప్రాయం.." అని సునీల్ గవాస్కర్ అన్నారు.
అయితే పాకిస్థాన్ నిర్ణయంపై ఈ దిగ్గజ ప్లేయర్ సెటైర్లు కూడా వేశారు. ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ వరకు పాకిస్థాన్ నిర్ణయం కూడా మారొచ్చన్నారు. పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లు గతంలో రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాలు వెనక్కి తీసుకోవడం చూశామని.. ఇప్పుడు పాక్ కూడా యూటర్న్ తీసుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. లేదంటే ఐసీసీ తీసుకునే చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. భారత్తో పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఆడకపోతే.. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం ఓటమిగా పరిగణిస్తారు. దీని ఫలితంగా పాకిస్థాన్ రెండు పాయింట్లు కోల్పోతుంది. ఒకవేళ సెమీస్లో తలపడాల్సిన మ్యాచ్ను కూడా బహిష్కరిస్తే.. భారత్ నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతానికి పాక్ను సుతిమెత్తగా హెచ్చరించిన ఐసీసీ.. త్వరలో కఠిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
