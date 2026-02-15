IND Vs PAK T20 World Cup Head to Head Records: టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్లు ఒక లెక్క. ఇవాళ జరగనున్న మ్యాచ్ మరో లెక్క. ఎందుకంటే నేడు తలపడుతున్నది చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్-పాకిస్థాన్. ఈ హైఓల్టేజ్ పోరు కోసం క్రికెట్ అభిమానులు చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో రెండు జట్లు కూడా ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి జోరుమీదున్నాయి. యూఎస్ఈపై తక్కువ తేడాతో గెలిచిన భారత్.. నమీబియాను మాత్ర 93 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు అన్ని విధాలుగా సిద్ధమైంది. అటు నెదర్లాండ్స్పై పోరాడి గెలిచిన పాక్.. అమెరికాపై మంచి విక్టరీనే సాధించింది. కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియంలో సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్ జరగనుంది.
పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా..
ప్రేమదాస పిచ్ వికెట్ కాస్త నెమ్మదిగా ఉంటుంది. లాంగ్ బౌండరీలు కావడంతో సిక్సర్లు బాదేందుకు బ్యాట్స్మెన్ ఇంకాస్త ఎక్కువ పవర్ యూజ్ చేయాల్సిందే. పేసర్ల కంటే స్పిన్నర్లు ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తారు. అందుకే రెండు జట్లు తమ స్పిన్ అస్త్రాలతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఓవర్లలో స్పిన్ను ఎదుర్కొవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే పేసర్లు వేగానికి బదులు కట్టర్లు, క్రాస్ సీమ్ డెలివరీలు, పేస్లో మార్పుతో బ్యాట్స్మెన్ను కట్టడి చేయవచ్చు. మ్యాచ్కు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా ఉన్న నేపథ్యంలో అభిమానుల్లో కాస్త టెన్షన్ నెలకొంది. మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో వర్షం పడే అవకాశం 36 నుంచి 62 శాతం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇలా..
ఇప్పటివరకు 16 టీ20 మ్యాచ్ల్లో తలపడగా.. ఇందులో భారత్ 13 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ మూడు మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది. ఇక టీ20 వరల్డ్ కప్లో 8 మ్యాచ్లు ఆడగా.. టీమిండియా ఏకంగా 7 మ్యాచ్ల్లో విజయం సొంతం చేసుకుంది. పాక్ కేవలం ఒక మ్యాచ్లో మాత్రమే గెలుపొందింది. రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విజయం సాధించాలని రెండు జట్లు కూడా కసితో ఉన్నాయి. ఆసియా కప్లో భారత్ చేతిలో మూడు మ్యాచ్ల్లో మట్టికరచిన పాకిస్థాన్.. ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఉంది. అన్ని రంగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న భారత్ను పాక్ ఏ మేరకు నిలువరిస్తుందో చూడాలి మరి.
వీరిద్దరిపైనే అందరి దృష్టి..
ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ, పాక్ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిక్పైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఇటీవల ఉస్మాన్ తారిక్ బౌలింగ్ గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకున్నారు. యాక్షన్ అనుమానస్పదంగా ఉందని.. త్రో బౌలింగ్తో గల్లీ బౌలర్ను తలపిస్తున్నాడంటూ ఎక్కువగా ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ఫైట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి.
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్/వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్/కుల్దీప్ యాదవ్
పాకిస్థాన్: సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, ఉస్మాన్ తారిఖ్, అబ్రార్ అహ్మద్.