English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND Vs PAK Playing 11: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో హైఓల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్ Vs పాక్ తుది జట్లు ఇవే..!

IND Vs PAK Playing 11: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో హైఓల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్ Vs పాక్ తుది జట్లు ఇవే..!

IND Vs PAK T20 World Cup Head to Head Records: భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇవాళ సాయంత్రం హోరాహోరీ పోరు చూసేందుకు కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ రెడీగా ఉన్నారు. గత మ్యాచ్‌కు దూరమైన అభిషేక్ శర్మ బరిలోకి దిగనుండడం టీమిండియాకు బిగ్ బూస్ట్.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:52 AM IST

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రాశి ఫలాలు: ఆకస్మిక ధనలాభం ఎవరికో తెలుసా? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే!
5
Daily Horoscope February 14 2026
Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రాశి ఫలాలు: ఆకస్మిక ధనలాభం ఎవరికో తెలుసా? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే!
Mamta Mohandas Cancer: గుండుతో దర్శనమిచ్చిన ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్..క్యాన్సర్‌తో రెండుసార్లు యుద్ధం..పూర్తిగా మారిపోయింది!
7
Actress cancer
Mamta Mohandas Cancer: గుండుతో దర్శనమిచ్చిన ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్..క్యాన్సర్‌తో రెండుసార్లు యుద్ధం..పూర్తిగా మారిపోయింది!
Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
5
Saturn Transit 2026
Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
School Holiday: మహాశివరాత్రికి సెలవుల జాతర..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి?
6
Mahashivratri 2026
School Holiday: మహాశివరాత్రికి సెలవుల జాతర..వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు..ఎప్పటి నుంచి?
IND Vs PAK Playing 11: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో హైఓల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్ Vs పాక్ తుది జట్లు ఇవే..!

IND Vs PAK T20 World Cup Head to Head Records: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్‌లు ఒక లెక్క. ఇవాళ జరగనున్న మ్యాచ్ మరో లెక్క. ఎందుకంటే నేడు తలపడుతున్నది చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్-పాకిస్థాన్. ఈ హైఓల్టేజ్ పోరు కోసం క్రికెట్ అభిమానులు చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో రెండు జట్లు కూడా ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విజయం సాధించి జోరుమీదున్నాయి. యూఎస్‌ఈపై తక్కువ తేడాతో గెలిచిన భారత్.. నమీబియాను మాత్ర 93 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌కు అన్ని విధాలుగా సిద్ధమైంది. అటు నెదర్లాండ్స్‌పై పోరాడి గెలిచిన పాక్.. అమెరికాపై మంచి విక్టరీనే సాధించింది. కొలంబోలోని ఆర్‌.ప్రేమదాస స్టేడియంలో సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి మ్యాచ్‌ జరగనుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పిచ్ రిపోర్ట్ ఇలా.. 

ప్రేమదాస పిచ్ వికెట్ కాస్త నెమ్మదిగా ఉంటుంది. లాంగ్ బౌండరీలు కావడంతో సిక్సర్లు బాదేందుకు బ్యాట్స్‌మెన్ ఇంకాస్త ఎక్కువ పవర్ యూజ్ చేయాల్సిందే. పేసర్ల కంటే స్పిన్నర్లు ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తారు. అందుకే రెండు జట్లు తమ స్పిన్ అస్త్రాలతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఓవర్లలో స్పిన్‌ను ఎదుర్కొవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే పేసర్లు వేగానికి బదులు కట్టర్లు, క్రాస్ సీమ్ డెలివరీలు, పేస్‌లో మార్పుతో బ్యాట్స్‌మెన్‌ను కట్టడి చేయవచ్చు. మ్యాచ్‌కు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా ఉన్న నేపథ్యంలో అభిమానుల్లో కాస్త టెన్షన్ నెలకొంది. మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో వర్షం పడే అవకాశం 36 నుంచి 62 శాతం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇలా..

ఇప్పటివరకు 16 టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. ఇందులో భారత్ 13 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ మూడు మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది. ఇక టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో 8 మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. టీమిండియా ఏకంగా 7 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సొంతం చేసుకుంది. పాక్ కేవలం ఒక మ్యాచ్‌లో మాత్రమే గెలుపొందింది. రెండు దేశాల మధ్య నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విజయం సాధించాలని రెండు జట్లు కూడా కసితో ఉన్నాయి. ఆసియా కప్‌లో భారత్ చేతిలో మూడు మ్యాచ్‌ల్లో మట్టికరచిన పాకిస్థాన్.. ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఉంది. అన్ని రంగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న భారత్‌ను పాక్ ఏ మేరకు నిలువరిస్తుందో చూడాలి మరి.

వీరిద్దరిపైనే అందరి దృష్టి..

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ, పాక్ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిక్‌పైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఇటీవల ఉస్మాన్ తారిక్ బౌలింగ్ గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకున్నారు. యాక్షన్ అనుమానస్పదంగా ఉందని.. త్రో బౌలింగ్‌తో గల్లీ బౌలర్‌ను తలపిస్తున్నాడంటూ ఎక్కువగా ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ఫైట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్/వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్/కుల్దీప్ యాదవ్

పాకిస్థాన్: సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ అలీ అఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, ఉస్మాన్ తారిఖ్, అబ్రార్ అహ్మద్.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ind vs pakIND Vs PAK Playing 11IND Vs PAK Head to Head RecordsInd Vs Pak NewsIND Vs PAK Score Updates

Trending News