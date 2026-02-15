Ind Vs Pak Weather Update: భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ముందు భారీ వర్షం?! కొలంబోలో వాతావరణం ఎలా ఉంది? మ్యాచ్ జరుగుతుందా..లేదా?

India Vs Pakistan Match Weather Forecast: క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు సమయం ఆసన్నమైంది. కానీ, ప్రస్తుతం కొలంబోలో నెలకొన్న వాతావరణం ఫ్యాన్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. నేడు అనగా ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం జరగాల్సిన ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరుపై వరుణుడి ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
తాజా వెదర్ రిపోర్ట్
ప్రారంభ అంచనాలతో పోలిస్తే.. ప్రస్తుత రిపోర్ట్స్ క్రికెట్ ప్రేమికులకు కొంత ఊరటనిస్తున్నాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు వర్షం పడే అవకాశం 51% గా ఉంది. దీనివల్ల టాస్ వేయడంలో ఆలస్యం జరగవచ్చు. అయితే రాత్రి 7 గంటలకు (మ్యాచ్ ప్రారంభ సమయం) మాత్రం వర్షం ముప్పు 40% కి తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత రాత్రి 8:30 గంటల సమయానికి వర్షం పడే సూచనలు కేవలం 27% మాత్రమే ఉన్నాయి. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత ఆకాశం క్లియర్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి నిపుణులు కింది అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం వల్ల మ్యాచ్ ఆలస్యమైతే ఓవర్ల సంఖ్యను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. మ్యాచ్ ఫలితం తేలాలంటే డక్వర్త్ లూయిస్ (DLS) పద్ధతి ప్రకారం ఇరు జట్లు కనీసం 5 ఓవర్ల పాటు ఆడాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమదాస స్టేడియంలో అత్యాధునిక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఉంది. వర్షం ఆగిపోయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే గ్రౌండ్ను సిద్ధం చేసే సదుపాయం ఉండటం ప్లస్ పాయింట్.
అభిమానుల ఆందోళన
ఈ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది టీవీల ముందు కూర్చోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఇషాన్ కిషన్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన చూడాలని ఆరాటపడుతున్న ఫ్యాన్స్కు వరుణుడు అడ్డుపడకూడదని కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల ప్రకారం మ్యాచ్ పూర్తిగా రద్దయ్యే అవకాశాలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి.
కొలంబో వాతావరణం క్షణక్షణం మారిపోతుంటుంది. వర్షం వల్ల కొద్దిసేపు ఆట ఆగినా, రాత్రికి పూర్తి స్థాయి లేదా కుదించిన ఓవర్లతోనైనా ఫలితం వస్తుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
