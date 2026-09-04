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IND Vs PAK Women: రేపే భారత్ Vs పాకిస్థాన్ మధ్య పోరు..ఆసియా కప్‌ 2026లో దుబాయ్ వేదికగా హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్

IND Vs PAK Women Asia Cup 2026: మహిళల ఆసియా కప్ 2026 గ్రూప్ స్టేజ్ చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో సాంప్రదాయ ప్రత్యర్థులైన భారత్, పాకిస్తాన్ తలపడనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 5న దుబాయ్ వేదికగా సాగే ఈ సమరంపై ఇరు దేశాల క్రికెట్ అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఇప్పటికే సెమీఫైనల్స్ చేరిన టీమిండియా, ఈ మ్యాచ్‌లోనూ విజయం సాధించి తమ జోరును కొనసాగించాలని భావిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:02 PM IST
IND Vs PAK Women: రేపే భారత్ Vs పాకిస్థాన్ మధ్య పోరు..ఆసియా కప్‌ 2026లో దుబాయ్ వేదికగా హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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