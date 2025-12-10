Hardik Pandya Achieves Big Milestone: టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యా ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్లో అరుదైన మైలురాయిని సొంతం చేసుకున్నాడు. భారత్ తరపున టీ20ల్లో 100 సిక్సర్లు బాదాడు. కటక్ వేదికగా మంగళవారం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో.. నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టడం ద్వారా హార్ధిక్ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.
దీంతో టీమిండియా తరపున టీ20ల్లో 100 సిక్సర్లు మైలురాయిని చేరుకున్న నాలుగవ ప్లేయర్గా రికార్డులకు ఎక్కాడు. అయితే హార్ధిక్ పాండ్యా కన్నా ముందు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్లు మైలురాయిని సాధించారు.
ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన టీమిండియా ప్లేయర్లు వీరే..
1. రోహిత్ శర్మ- 151 ఇన్నింగ్స్లలో 205 సిక్సర్లు
2. సూర్యకుమార్ యాదవ్ – 90 ఇన్నింగ్స్ల్లో 155 సిక్సర్లు
3. విరాట్ కోహ్లీ – 117 ఇన్నింగ్స్లలో 124 సిక్సర్లు
4. హార్దిక్ పాండ్యా – 95 ఇన్నింగ్స్లలో 100 సిక్సర్లు
5. కేఎల్ రాహుల్ – 68 ఇన్నింగ్స్లలో 99 సిక్సర్లు
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦𝐬 💯
1⃣0⃣0⃣ T20I sixes for Hardik Pandya 🔥
Updates ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mZjJXhr5S9
— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
ఇక మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. హార్ధిక్ పాండ్యా అర్ధ శతకంతో చెలరేగడంతో (59 నాటౌట్; 28 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి 175 పరుగులు సాధించింది. సఫారీ బౌలర్లలో లుంగి ఎంగిడి-3 వికెట్లు, లుథో సిపామ్లా-2 వికెట్లు, డోనోవన్ ఫెర్రీరా-1 వికెట్ తీశాడు.
ఆ తర్వాత భారత బౌలర్లు విజృంభించడంతో 176 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో దక్షిణాఫ్రికా 12.3 ఓవర్లలో 74 పరుగులకే కుప్పకూలింది. సఫారీ బ్యాటర్లలో డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (22), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (14), ఐడెన్ మార్క్రమ్ (14), మార్కో జాన్సెన్ (12) లు మాత్రమే రెండు అంకెల స్కోరు సాధించారు. టీమిండియా బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్లు తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. హార్ధిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబెలు చెరో వికెట్ తీశారు.
