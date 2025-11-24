English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs SA 2nd Test Updates: టీమిండియా ఘోరంగా విఫలం.. కరుణ్‌ నాయర్ సంచలన ట్వీట్..!

IND vs SA 2nd Test Updates: టీమిండియా ఘోరంగా విఫలం.. కరుణ్‌ నాయర్ సంచలన ట్వీట్..!

India vs South Africa Highlights: రెండో టెస్ట్‌లో టీమిండియా అన్ని రంగాల్లో విఫలమైంది. రెండు రోజులు బౌలింగ్‌లో.. మూడో రోజు బ్యాటింగ్‌లో చేతులెత్తిసింది. సఫారీలు స్వేచ్ఛగా బ్యాటింగ్ చేసిన పిచ్‌పై భారత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా తడపడింది. ఈ నేపథ్యంలో కరుణ్ నాయర్ చేసిన ఓ ట్వీట్ నెట్టింట చర్చకు దారి తీసింది.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 24, 2025, 06:02 PM IST

IND vs SA 2nd Test Updates: టీమిండియా ఘోరంగా విఫలం.. కరుణ్‌ నాయర్ సంచలన ట్వీట్..!

India vs South Africa Highlights: సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టుతో ఓటమి పాలైన టీమిండియా.. తప్పక నెగ్గాల్సిన రెండో టెస్టులో ఓటమి అంచున నిలిచింది. తొలి రెండు రోజులు బౌలర్లు పూర్తిగా తేలిపోగా.. మూడో రోజు బ్యాట్స్‌మెన్ అంతా ముకుమ్మడిగా విఫలమయ్యారు. గౌహతిలోని బర్సపారా క్రికెట్ స్టేడియంలో వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో సఫారీలు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 489 పరుగులు చేయగా.. టీమిండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 201 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. అనంతరం ఫాలో ఆన్ ఆడించకుండా రెండో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన దక్షిణాఫ్రికా వికెట్ నష్టపోకుండా 26 పరుగులు చేసింది. దీంతో మొత్తం ఆధిక్యం 314 పరుగులకు చేరింది. నాలుగో రోజు మరింత ఆధిక్యం పెంచుకుని.. టీమిండియా ముందు భారీ లక్ష్యం విధించే అవకాశం ఉంది. 
 
9/0తో మూడో ఆట ఆరంభించిన భారత్.. కాసేపు బాగానే ఆడింది. కేఎల్ రాహుల్ (22), జైస్వాల్ తొలి వికెట్‌కు 65 పరుగులు జోడించారు. కేఎల్ రాహుల్ ఔట్ అయిన తరువాత హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న జైస్వాల్ (58)కు పెవిలియన్‌కు వెళ్లిపోయాడు. ఆ తరువాత సాయి సుదర్శన్ (15), ధ్రువ్ జురెల్ (0), రిషబ్ పంత్ (7), రవీంద్ర జడేజా (6), నితీష్‌ కుమార్ రెడ్డి (10) వరుసగా పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. ఈ దశలో వాషింగ్టన్ సుందర్ (48), కుల్దీప్ యాదవ్ (19) ప్రతిఘటించారు. వీరిద్దరు 8వ వికెట్‌కు 72 పరుగులు జోడించారు. బుమ్రా (5) ఒక ఫోర్ బాదడంతో స్కోరు బోర్డు 200 మార్క్ దాటింది. బ్యాటింగ్‌లో అదరగొట్టిన మార్కో జాన్సన్.. బౌలింగ్‌లో దుమ్ములేపాడు. ఆరు వికెట్లతో టీమిండియా పతనాన్ని శాసించాడు.

టీమిండియా ఇన్నింగ్స్ కొనసాగుతున్న సమయంలో కరుణ్‌ నాయర్ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. "కొన్ని పరిస్థితులు మీకు హృదయపూర్వకంగా అనుభూతిని కలిగి ఉంటాయి. అక్కడ ఉండకపోవడం వల్ల కలిగే నిశ్శబ్దం మరింత బాధను కలిగిస్తుంది.." అని రాసుకొచ్చాడు. కరుణ్ ఈ ట్వీట్‌ను సోమవారం ఉదయం 11:19 గంటలకు పోస్ట్ చేశాడు. ఈ సమయానికి టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టింది. వరుసగా వికెట్లు కోల్పోతున్న సమయంలో కరుణ్‌ నాయర్ చేసిన ట్వీట్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌తో టెస్ట్ సిరీస్‌కు 8 ఏళ్ల తరువాత రీఎంట్రీ ఇచ్చిన కరుణ్‌ నాయర్.. ఆ తరువాత విండీస్.. ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్‌కు జట్టుకు ఎంపిక కాలేదు. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడంతో సెలెక్టర్లు వేటు వేశారు. టీమిండియాకు సెలక్ట్ చేయపోవడంతో దేశవాళీలో దుమ్ములేపుతూ తన కసి తీర్చుకున్నాడు కరుణ్ నాయర్. కర్ణాటకకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ.. 5 మ్యాచ్‌ల్లో 100 సగటుతో 600 రన్స్ చేయడం విశేషం. వరుసగా విఫలమవుతున్న సాయిసుదర్శన్‌కు అవకాశాలు ఇస్తున్న సెలెక్టర్లు.. కరుణ్ నాయర్‌పై ఎందుకు వివక్ష చూపిస్తున్నారని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్‌కు ఎంపిక చేయాల్సిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IND vs SA 2nd testInd vs SAKarun NairInd Vs SA 2nd Test HighlightsRishab Pant

