  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!

IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!

Team India: విశాఖ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడవ వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్ లో భారత్ అదరగొట్టింది. ఆల్ రౌండ్ షోతో దుమ్మురేపింది. 9 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసింది. ఈ గెలుపుతో వన్డే సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:23 PM IST

IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!

Ind Vs Sa 3rd Odi: దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన చివరి మ్యాచ్ లో టీమిండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ కు దిగిన సఫారీలు 270 రన్స్ చేయగా.. భారత్ మరో 10.1 ఓవర్లు ఉండగానే టార్గెట్ ఛేదించింది. దీంతో భారత్ 2-1 తేడాతో సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 50 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. 271 పరుగుల టార్గెట్ ను టీమిండియా.. మరో 10.1 ఓవర్లు ఉండగానే.. ఛేజ్ చేసింది. 39.5 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 271 రన్స్ చేసింది. భారత బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. 121 బంతుల్లో 116 రన్స్ (నాటౌట్) చేశాడు. 2 సిక్సులు, 12 ఫోర్లు బాదాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. రోహిత్ 73 బంతుల్లో 75 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లి 45 బంతుల్లో 65 రన్స్ చేశారు.

రోహిత్ శర్మ ఔటయ్యాక క్రీజులోకి వచ్చిన రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లి మరోసారి దూకుడుగా ఆడాడు. వేగంగా పరుగులు చేశాడు. జైస్వాల్ లో కలిసి భారత్ కు విజయాన్ని అందించాడు. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ను 2-1 తేడాతో టీమిండియా కైవసం చేసుకుంది.

స్కోర్లు..
దక్షిణాఫ్రికా – 270
భారత్ – 39.5 ఓవర్లలో 271/1

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

