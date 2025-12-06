IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!

Ind Vs Sa 3rd Odi: దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన చివరి మ్యాచ్ లో టీమిండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ కు దిగిన సఫారీలు 270 రన్స్ చేయగా.. భారత్ మరో 10.1 ఓవర్లు ఉండగానే టార్గెట్ ఛేదించింది. దీంతో భారత్ 2-1 తేడాతో సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 50 ఓవర్లలో 270 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. 271 పరుగుల టార్గెట్ ను టీమిండియా.. మరో 10.1 ఓవర్లు ఉండగానే.. ఛేజ్ చేసింది. 39.5 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 271 రన్స్ చేసింది. భారత బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ సూపర్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. 121 బంతుల్లో 116 రన్స్ (నాటౌట్) చేశాడు. 2 సిక్సులు, 12 ఫోర్లు బాదాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. రోహిత్ 73 బంతుల్లో 75 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లి 45 బంతుల్లో 65 రన్స్ చేశారు.
రోహిత్ శర్మ ఔటయ్యాక క్రీజులోకి వచ్చిన రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లి మరోసారి దూకుడుగా ఆడాడు. వేగంగా పరుగులు చేశాడు. జైస్వాల్ లో కలిసి భారత్ కు విజయాన్ని అందించాడు. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ను 2-1 తేడాతో టీమిండియా కైవసం చేసుకుంది.
స్కోర్లు..
దక్షిణాఫ్రికా – 270
భారత్ – 39.5 ఓవర్లలో 271/1
Also Read: Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!
Also Read: Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook