  India ODI Captain: టీమ్ఇండియాకు కొత్త కెప్టెన్..రోహిత్, బుమ్రాకు విశ్రాంతి..కోహ్లీ టీమ్‌లో ఉన్నాడా లేదా?

India ODI Captain: టీమ్ఇండియాకు కొత్త కెప్టెన్..రోహిత్, బుమ్రాకు విశ్రాంతి..కోహ్లీ టీమ్‌లో ఉన్నాడా లేదా?

IND vs SA ODI Squad 2025: దక్షిణాఫ్రికాతో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) టీమ్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మధ్య మూడు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. అయితే వన్డే సిరీస్‌కు కెప్టెన్‌గా కేఎల్ రాహుల్‌ను నియామకం చేసినట్లు బీసీసీఐ సెలెక్షన్ కమిటీ స్పష్టం చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:46 PM IST

India ODI Captain: టీమ్ఇండియాకు కొత్త కెప్టెన్..రోహిత్, బుమ్రాకు విశ్రాంతి..కోహ్లీ టీమ్‌లో ఉన్నాడా లేదా?

IND vs SA ODI Squad 2025: దక్షిణాఫ్రికాతో జరగనున్న మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) టీమ్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మధ్య మూడు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. అయితే వన్డే సిరీస్‌కు కెప్టెన్‌గా కేఎల్ రాహుల్‌ను నియామకం చేసినట్లు బీసీసీఐ సెలెక్షన్ కమిటీ స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ సిరీస్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు విశ్రాంతిని ఇచ్చారు.

అంతకు ముందు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్.. కోల్‌కతా వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి టెస్టులో గాయం కారణంగా తప్పుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అక్టోబర్ 4న భారత కొత్త వన్డే కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్ నియామకం అవ్వగా గత నెలలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌తో వన్డే కెప్టెన్‌గా అరంగేట్రం చేశాడు.  తాజాగా గాయంతో వెనుదిరగ్గా గిల్ కు కొంత విశ్రాంతి అవసరమైన కారణంగా కెప్టెన్‌గా కేఎల్ రాహుల్‌ను ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: TTD Ghee Scam: తిరుమల కొండపై ఘోరం..కల్తీ చేసిన నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూల తయారీ..భక్తులు తిన్నారు కూడా!

ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా జరగనున్న మూడు వన్డేలు వరుసగా రాంచీ, రాయ్‌పూర్, విశాఖపట్నం వేదికల్లో జరగనున్నాయి. అదే విధంగా సౌతాఫ్రికాతో జరగబోయే 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ కోసం కటక్, ముల్లన్ పూర్, ధర్మశాల, లక్నో, అహ్మదాబాద్ స్టేడియాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి.

అదే విధంగా భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడిన వన్డే టీమ్ వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ఈ సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. దీంతో ఈ వన్డే సిరీస్‌కు కెప్టన్‌గా కేఎల్ రాహుల్‌, వైస్ కెప్టెన్‌గా రిషభ్ పంత్ వ్యవహరించనున్నారు. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి వన్డే రాంచీ వేదికగా నవంబరు 30న జరగనుంది. అలాగే రెండో మ్యాచ్ నవంబరు 3న రాయ్‌పూర్, చివరి మ్యాచ్ డిసెంబరు 6న విశాఖపట్నంలో జరగనున్నాయి. 

టీమ్‌ఇండియా వన్డే స్క్వాడ్..
దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ప్రకటించిన భారత జట్టు ఇదే! 
బ్యాటర్లు: రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, తిలక్ వర్మ.

కీపర్లు: కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్, కీపర్), రిషబ్ పంత్ (వైస్-కెప్టెన్, కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్.

ఆల్‌రౌండర్లు: వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి.

బౌలర్లు: కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్.

Also Read; Realme Narzo 80 Price: రూ.6,799 ధరకే రూ.14,000 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్..6300mAh బ్యాటరీ‌తో బ్రహ్మాండమైన ఆఫర్!

 

