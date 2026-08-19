/IND Vs SL Test: శ్రీలంకతో తొలిటెస్టులో భారత్ ఘన విజయం..10 వికెట్లు పడగొట్టిన స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్!

IND Vs SL 1st Test: గాలే వేదికగా భారత్, శ్రీలంక మధ్య జరిగిన తొలి టెస్టులో టీమ్ఇండియా అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంది. ఆల్రౌండర్ ఆటతో భారత ఆటగాళ్లు చెలరేగి తొలి టెస్టులో ఘనవిజయం పొందారు. 165 పరుగుల తేడాతో ప్రత్యర్థి శ్రీలంక జట్టును చిత్తు చేశారు. దీంతో రెండు టెస్టుల సిరీస్ 1-0తో భారత్ ఆధిక్యంలో నిలిచింది. యువ లెఫ్ట్-ఆర్మ్ స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ మ్యాచ్ మొత్తంలో 10 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్కు అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించాడు.
శ్రీలంకపై భారత్కు 165 పరుగుల భారీ విజయం సాధించగా.. రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో భారత్ 1-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. అయితే భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఇది దేశం తరఫున 600వ టెస్ట్ మ్యాచ్ కావడం విశేషం. మ్యాచ్ చివరి రోజున అద్భుతంగా రాణించిన మానవ్ సుతార్ మొత్తం 10 వికెట్లు తీసి హీరోగా నిలిచాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన ఐదు నిమిషాలకే భారీ వర్షం కురవడంతో, భారత జట్టు ఊపిరి పీల్చుకుంది.
మ్యాచ్ విశేషాలు
ఐదవ, చివరి రోజు ఆటను శ్రీలంక 4 వికెట్ల నష్టానికి 84 పరుగులతో ప్రారంభించింది. లక్ష్య చేధనకు ఇంకా 288 పరుగులు అవసరం కాగా, శ్రీలంక బ్యాటర్లు భోజన విరామం వరకు మాత్రమే భారత బౌలింగ్ను ఎదుర్కొని ప్రతిఘటించగలిగారు.
గాలే పిచ్పై స్పిన్నర్లకు లభించిన సహకారాన్ని మానవ్ సుతార్ అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. ఇటీవలి కాలంలో రెడ్-బాల్ క్రికెట్లో ఇబ్బంది పడుతున్న భారత జట్టుకు, ఈ విజయం ద్వారా మళ్లీ ఆత్మవిశ్వాసం చేకూరింది. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో జట్టు ఈ విజయాన్ని అందుకోవడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ అద్భుత విజయంతో స్వదేశంతో పాటు ఇతర పిచ్లపై భారత్ తన పాత వైభవాన్ని చాటుకుంది.
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