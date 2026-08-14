/IND Vs SL 1st Test: శ్రీలంకతో తొలి టెస్టులో టీమ్ఇండియా ప్లేయింగ్ 11 ఇదే! బెంచ్‌ మీద నలుగురు ఆటగాళ్లు!

IND Vs SL 1st Test 2026: శ్రీలంకతో గాలే వేదికగా శనివారం (ఆగష్టు 15) నుంచి ప్రారంభం కానున్న తొలి టెస్టు కోసం భారత జట్టు తుది కూర్పుపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ ప్లేయింగ్ 11పై కీలక హింట్లు ఇచ్చారు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ముగ్గురు ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగనున్నట్లు ఆయన మాటలను బట్టి స్పష్టమవుతోంది. కుల్దీప్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, మానవ్ సుతార్లను ఒకే మ్యాచ్లో ఆడించడం జట్టుకు ఎలాంటి సమస్య కాదని మోర్కెల్ స్పష్టం చేశారు.
స్పిన్ త్రయంపై మోర్కెల్ వ్యూహం
గాలే పిచ్ స్వభావాన్ని బట్టి మ్యాచ్ సాగేకొద్దీ స్పిన్నర్లకు విపరీతమైన సహకారం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగడం ద్వారా లంక బ్యాటర్లపై మరింత ఒత్తిడి తెవచ్చని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
కుల్దీప్ యాదవ్ అటాకింగ్ బౌలర్ కాగా, రవీంద్ర జడేజా కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో కట్టడి చేయగలరు. ఇక మానవ్ సుతార్ బంతిని ఎక్కువగా టర్న్ చేయగలగడం జట్టుకు అదనపు బలం. వీరు ముగ్గురి బౌలింగ్ శైలి వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల ప్రత్యర్థికి సవాల్గా మారుతుందని మోర్కెల్ తెలిపారు. విభిన్న స్పిన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల లంక బ్యాటింగ్ లైనప్ను దెబ్బకొట్టి 20 వికెట్లు పడగొట్టే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
పేస్ దళంపై అంచనాలు
స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గైర్హాజరీతో మహ్మద్ సిరాజ్ పేస్ విభాగాన్ని లీడ్ చేయనున్నారు. కొత్త బంతిని పంచుకునే రెండో పేసర్ స్థానం కోసం ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. లంకలో ఉండే తీవ్రమైన వేడి, అధిక తేమతో కూడిన వాతావరణంలో కూకాబుర్రా బంతితో పేసర్లు ఎలా రాణిస్తారనేది కీలకమని మోర్కెల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అంచనా వేస్తున్న తుది జట్టు (Playing 11)
యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషభ్ పంత్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్, గుర్నూర్ బ్రార్.
బెంచ్కే పరిమితం కానున్న నలుగురు..
ఈ మ్యాచ్లో ధ్రువ్ జురెల్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణతో పాటు యువ ఆటగాళ్లు ఆకిబ్ నబీ, సారాంశ్ జైన్లు బెంచ్కే పరిమితం కానున్నారు. దీంతో వీరిద్దరి అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం మరోసారి వాయిదా పడినట్లయింది.
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