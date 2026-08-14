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IND Vs SL 1st Test: శ్రీలంకతో తొలి టెస్టులో టీమ్ఇండియా ప్లేయింగ్ 11 ఇదే! బెంచ్‌ మీద నలుగురు ఆటగాళ్లు!

IND Vs SL 1st Test 2026: శ్రీలంకతో గాలే వేదికగా శనివారం (ఆగష్టు 15) నుంచి ప్రారంభం కానున్న తొలి టెస్టు కోసం భారత జట్టు తుది కూర్పుపై ఉత్కంఠ వీడింది. టీమిండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ ప్లేయింగ్ 11పై స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఏకంగా ముగ్గురు ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:44 AM IST
IND Vs SL 1st Test: శ్రీలంకతో తొలి టెస్టులో టీమ్ఇండియా ప్లేయింగ్ 11 ఇదే! బెంచ్‌ మీద నలుగురు ఆటగాళ్లు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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