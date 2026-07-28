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శ్రీలంక టూర్‌కు భారత జట్టు.. స్టార్ ప్లేయర్ రీఎంట్రీ..!

Team India Squad For Sri Lanka Tour: శుభ్‌మన్ గిల్ నేతృత్వంలో శ్రీలంక టూర్‌కు భారత జట్టును సెలెక్టర్లు ప్రకటించారు. గాయం కారణంగా నితీష్ కుమార్ రెడ్డి సిరీస్ మొత్తానికి దూరమవ్వగా.. వాషింగ్టన్ సుందర్ తొలి టెస్ట్‌కు అందుబాటులో ఉండడు. రవీంద్ర జడేజా రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 28, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:33 AM IST
శ్రీలంక టూర్‌కు భారత జట్టు.. స్టార్ ప్లేయర్ రీఎంట్రీ..!
Image Credit: Team India Squad For Sri Lanka Tour (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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