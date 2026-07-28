Team India Squad For Sri Lanka Tour: శ్రీలంక పర్యటనలో టెస్టు సిరీస్ కోసం భారత జట్టును బీసీసీఐ సెలెక్షన్ కమిటీ ప్రకటించింది. సీనియర్ ప్లేయర్లు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రవీంద్ర జడేజా జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వగా.. గాయాల కారణంగా ఆల్రౌండర్లు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్ (తొలి టెస్ట్కు మాత్రమే) దూరమయ్యారు. ఆల్రౌండర్ సారాంశ్ జైన్కు జట్టులో అవకాశం దక్కింది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఎడమ మోకాలి గాయానికి గురైన జస్ప్రీత్ బుమ్రాను జట్టులోకి తీసుకున్నా.. మ్యాచ్ ఆడే విషయంపై క్లారిటీ లేదు. అలాగే యంగ్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ కూడా ఫిట్నెస్ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాడు. వీరిద్దరూ తుది జట్టులో ఆడాలంటే.. బెంగళూరులోని 'బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' (CoE) ఇచ్చే ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ నివేదికపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
మరోవైపు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో తొడ కండరాల గాయంతో బాధపడ్డ వాషింగ్టన్ సుందర్ శ్రీలంకతో తొలి టెస్టుకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి కూడా హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నాడు. నితీష్ బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించినా.. ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలక్టర్లు ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా జట్టుకు దూరంగా పెట్టారు. ఆఫ్ఘానినిస్థాన్తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్కి దూరమైన స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. సుందర్, నితీష్ రెడ్డి లేకపోవడంతో జడేజా పునరాగమనం జట్టు మరింత పటిష్టంగా మారనుంది.
33 ఏళ్ల వయసులో టీమ్ ఇండియాలోకి ప్రవేశించాడు సారాంశ్ జైన్. 2025-26 రంజీ ట్రోఫీ సీజన్లో సారాంశ్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. మధ్యప్రదేశ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సారాంశ్.. కేవలం ఏడు మ్యాచ్ల్లోనే 2.64 ఎకానమీ రేటుతో 30 వికెట్లు పడగొట్టాడు. గత సీజన్లో 8 మ్యాచ్ల్లో 35 వికెట్లు తీసి సంచలనం సృష్టించాడు. 2025 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో సెంట్రల్ జోన్ తరఫున ఆడుతూ.. సౌత్ జోన్పై ఐదు వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. ఇరానీ ట్రోఫీలో రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాపై ఆరు వికెట్లు తీసి సెలెక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు. శ్రీలంకతో ఆగస్టు 15 నుంచి రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్ ఆరంభంకానుంది.
భారత జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), సాయి సుదర్శన్ (ఫిట్నెస్ను బట్టి), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా (ఫిట్నెస్ను బట్టి), మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్.