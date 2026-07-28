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రంజీ ట్రోఫీ 'హీరో'లకు తీవ్ర నిరాశ.. నిర్లక్ష్యానికి గురైన నలుగురు స్టార్ ప్లేయర్లు వీరే..!

IND vs SL Test Series: రంజీల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చిన కొందరు ప్లేయర్లను సెలెక్టర్లు పట్టించుకోకపోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. శ్రీలంక టూర్‌కు ఓ నలుగురు ఆటగాళ్ల పేర్లను పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 28, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:29 PM IST
రంజీ ట్రోఫీ 'హీరో'లకు తీవ్ర నిరాశ.. నిర్లక్ష్యానికి గురైన నలుగురు స్టార్ ప్లేయర్లు వీరే..!
Image Credit: IND vs SL Test Series (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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రంజీ ట్రోఫీ 'హీరో'లకు తీవ్ర నిరాశ.. నిర్లక్ష్యానికి గురైన నలుగురు స్టార్ ప్లేయర్లు వీరే..!
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