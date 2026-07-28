రంజీ ట్రోఫీ 'హీరో'లకు తీవ్ర నిరాశ.. నిర్లక్ష్యానికి గురైన నలుగురు స్టార్ ప్లేయర్లు వీరే..!

IND vs SL Test Series: శ్రీలంకతో జరగనున్న 2 మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ కోసం భారత జట్టును సెలెక్టర్లు ప్రకటించారు. ఈ సిరీస్కు కొందరు సీనియర్లు రీఎంట్రీ ఇవ్వగా.. మరికొందరు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లకు తొలిసారి పిలుపు అందుకున్నారు. అయితే రంజీ ట్రోఫీ (2025-26)లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో దుమ్మురేపిన నలుగురు స్టార్ ఆటగాళ్లను సెలెక్టర్లు తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేయడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుత రికార్డులు సాధించినా.. టీమిండియాలో చోటు లభించకపోవడంపై ఫ్యాన్స్ విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరిలో 10 మ్యాచ్లలో 60 వికెట్లు తీసిన ఒక బౌలర్ కూడా ఉన్నాడు. దేశవాళీ క్రికెట్లో బాగా ఆడిన ప్లేయర్లకు అవకాశం ఇవ్వాలని.. ఫామ్లో ఉన్న వారికి సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మాజీ క్రీడాకారులు కోరుతున్నారు.
ఆకిబ్ నబీ
జమ్మూ కాశ్మీర్కు చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీ 2025-26 రంజీ ట్రోఫీ సీజన్లో సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. కేవలం 10 మ్యాచుల్లోనే ఏకంగా 60 వికెట్లు తీసి.. ఆ సీజన్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్గా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. శ్రీలంకతో జరిగే టెస్టు సిరీస్కు ఈ స్పీడ్స్టర్ని సెలెక్టర్లు పక్కనబెట్టారు.
మహమ్మద్ షమీ
స్టార్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీ జాతీయ జట్టుకు దూరమై చాలా కాలమైంది. చివరిసారిగా జూన్ 2023లో భారత టెస్టు జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన షమీ.. ఫిట్నెస్ నిరూపించుకోవడానికి దేశవాళీ క్రికెట్లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. బెంగాల్ తరఫున బరిలోకి దిగిన షమీ.. రంజీ ట్రోఫీలోని 7 మ్యాచ్ల్లో 37 వికెట్లు పడగొట్టి తన ఫామ్ను చాటుకున్నాడు. అయినా షమీ పేరును సెలెక్టర్లు పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదు.
రవిచంద్రన్ స్మరణ్
కర్ణాటకకు చెందిన 23 ఏళ్ల యంగ్ బ్యాటర్ రవిచంద్రన్ స్మరణ్ బ్యాట్తో ఆకట్టుకున్నాడు. 2025-26 రంజీ సీజన్లో 9 మ్యాచ్ల్లో 86.36 సగటుతో 950 పరుగులు సాధించి, టోర్నీలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఈ సీజన్లో ఏకంగా 4 సెంచరీలు బాదాడు. అదిరిపోయే పర్ఫామెన్స్ చేసినా.. టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు.
కరుణ్ నాయర్
సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ కరుణ్ నాయర్ 2025లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్కు ఎంపికయ్యాడు. అయితే ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోవడంతో వెంటనే జట్టు నుంచి తొలగించారు. కానీ 2025-26 రంజీ ట్రోఫీలో కరుణ్ నాయర్ దమ్ములేపాడు. 9 మ్యాచ్లలో 58.25 సగటుతో 699 పరుగులు చేశాడు. నిలకడైన ఫామ్లో ఉన్నా.. సెలెక్టర్లు పట్టించుకోలేదు.