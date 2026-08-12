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IND Vs SL Test Series: భారత్ Vs శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్..మ్యాచ్ షెడ్యూల్ టైమింగ్స్, లైవ్ టెలికాస్ట్ ఎందులో?

India Vs Sri Lanka: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తర్వాత, వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) 2025-27పై ఇప్పుడు టీమ్ఇండియా కన్నేసింది. గత రెండు ఛాంపియన్‌షిప్‌లను చేజార్చుకున్న భారత జట్టు ఈ సారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది. ఇందులో భాగంగా భారత జట్టు శ్రీలంకలో పర్యటిస్తుంది. ఆగస్టు 15న ప్రారంభం కానున్న టెస్టు సిరీస్‌లో గెలిచి వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ముందుకు వెళ్లాలని చూస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:58 PM IST
IND Vs SL Test Series: భారత్ Vs శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్..మ్యాచ్ షెడ్యూల్ టైమింగ్స్, లైవ్ టెలికాస్ట్ ఎందులో?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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