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Kamindu Mendis: టీమిండియాకు సవాల్ విసిరే బౌలర్.. రెండు చేతులతో బౌలింగ్..!

Kamindu Mendis Two Hands Bowling: భారత్-శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్‌లో లంక వైస్ కెప్టెన్‌ కమిందు మెండిస్ రూపంలో టీమిండియాకు సవాల్ ఎదురుకాబోతోంది. మైదానంలో రెండు చేతులతో స్పిన్ బౌలింగ్ చేయగల నైపుణ్యం కలిగిన కమిందు.. బ్యాటింగ్‌లోనూ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఒకే ఓవర్‌లో రెండు చేతులతో బౌలింగ్ చేసే ఈ అరుదైన శైలికి ఐసీసీ రూల్స్ ఎలా వర్తిస్తాయి..? బౌలింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి..? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 13, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:01 PM IST
Kamindu Mendis: టీమిండియాకు సవాల్ విసిరే బౌలర్.. రెండు చేతులతో బౌలింగ్..!
Image Credit: Kamindu Mendis (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Kamindu Mendis: టీమిండియాకు సవాల్ విసిరే బౌలర్.. రెండు చేతులతో బౌలింగ్..!
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