India vs Sri Lanka Asia Cup Final: మహిళల ఆసియా కప్ 2026 ఛాంపియన్గా టీమిండియా నిలిచింది. ఫైనల్ పోరులో శ్రీలంకపై భారీ విజయం సాధించి.. రికార్డు స్థాయిలో 8వ సారి ఆసియా కప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఆదివారం రాత్రి దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సేన 72 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకను చిత్తు చేసింది. దీంతో 2024 ఫైనల్లో ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ముందు టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 183 పరుగులు సాధించింది. ఓపెనర్లు షఫాలీ వర్మ (39 బంతుల్లో 68), స్మృతి మంధాన (39 బంతుల్లో 59) విధ్వంసం సృష్టించారు. వీరిద్దరు తొలి వికెట్కు 129 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 111 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ చామరి ఆటపట్టు (36) మినహా.. మిగిలిన వారందరూ చేతులెత్తేశారు. భారత బౌలర్లలో శ్రీ చరణి 4 వికెట్లు తీయగా.. దీప్తి శర్మ మూడు వికెట్లు పడగొట్టింది.
అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జరిగిన బహుమతుల ప్రదానోత్సవంలో హైడ్రామా జరిగింది. ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్.. ఏషియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) ప్రెసిడెంట్, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) ఛైర్మన్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకోవడానికి నిరాకరించింది. పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిగా కూడా వ్యవహరిస్తున్న మొహ్సిన్ నఖ్వీ.. ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీని అందించడానికి వేదికపైకి వచ్చారు. అయితే ఆయన చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని స్వీకరించేందుకు భారత మహిళా జట్టు నిరాకరించింది. శ్రీలంక క్రీడాకారిణులు రన్నరప్ పతకాలను తీసుకోగా.. భారత క్రీడాకారిణులు కేవలం అంతర్గత పురస్కారాలను మాత్రమే అందుకున్నారు. దీంతో ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీని ఎవరికీ ప్రదానం చేయకుండానే ఉండిపోయింది.
గతంలో సూర్యకుమార్ సేన ఇలా..
గతేడాది ఇదే దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన పురుషుల ఆసియా కప్ ఫైనల్ అనంతరం కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఆ సమయంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఆసియా కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అయితే నఖ్వీ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నత స్థాయి మంత్రిగా ఉన్నారన్న కారణంతో ఆయన చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకోవడానికి నిరాకరించింది. అప్పట్లో ఆ ట్రోఫీని ముంబైకి పంపకుండా దుబాయ్లోని ఏసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోనే భద్రపరిచారు. ఈసారి మహిళల టీమ్ కూడా నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకోలేదు.
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న ఒక రాజకీయ నాయకుడి లేదా మంత్రి చేతుల మీదుగా అవార్డులు తీసుకోవడం రాజకీయ పరిమితులను దాటడమే అవుతుందని బీసీసీఐ గతంలోనే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్ ప్రధాన రాజకీయ నాయకులలో ఒకరి నుంచి భారత్ ట్రోఫీని తీసుకోదని.. ఐసీసీలో నిరసన తెలుపుతుందని అప్పట్లో బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా అన్నారు. ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి.. భారత మహిళల జట్టు కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగించడంతో ఈ వివాదం మరోసారి క్రీడా వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.