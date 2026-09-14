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Ind Vs SL Asia Cup 2026: దుబాయ్‌లో హైడ్రామా.. 8వ సారి ఆసియా కప్ ఛాంపియన్‌గా భారత్.. వేదికపై పాక్ మంత్రి నఖ్వీకి షాక్..!

India vs Sri Lanka Asia Cup Final: మహిళల ఆసియా కప్ 2026 ఫైనల్ పోరులో భారత జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. శ్రీలంకతో జరిగిన ఫైనల్ పోరులో హర్మన్‌ప్రీత్ సేన 72 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి.. రికార్డు స్థాయిలో 8వ సారి ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్, పాక్ మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని స్వీకరించేందుకు భారత మహిళా జట్టు తిరస్కరించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 14, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:34 AM IST
Ind Vs SL Asia Cup 2026: దుబాయ్‌లో హైడ్రామా.. 8వ సారి ఆసియా కప్ ఛాంపియన్‌గా భారత్.. వేదికపై పాక్ మంత్రి నఖ్వీకి షాక్..!
Image Credit: India vs Sri Lanka Asia Cup 2026 (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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