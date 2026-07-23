/Ind vs Zim: జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలి అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ

Vaibhav Sooryavanshi: టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత జరిగిన ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్లను కోల్పోయి ఘోర పరాభవం ఎదుర్కొన్న టీమిండియా తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. జింబాబ్వేతో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో భారత జట్టు ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో తొలి అర్థ సెంచరీని సాధించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ జట్టుకు తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. బౌలింగ్, బ్యాటింగ్లో అదరగొట్టిన భారత్ ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించింది.
అదరగొట్టిన వైభవ్
జింబాబ్వే విధించిన 126 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా భారత్ ఛేదించింది. 13.2 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి భారత్ 126 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. 40 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్ను భారత బ్యాటర్లు ముగించారు. బేబీ బాస్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో తొలిసారి ఐపీఎల్ తరహా బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టాడు. 19 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి వైభవ్ తన కెరీర్లో తొలి అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. నాలుగేసి ఫోర్లు, సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. అభిషేక్ శర్మ ఒక్క పరుగుకే ఔటయి తీవ్ర నిరాశపర్చగా.. ఇషాన్ కిషన్ 35 పరుగులతో రాణించాడు. తిలక్ వర్మ (6*)తో కలిసి కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 28 పరుగులు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. తక్కువ పరుగుల లక్ష్యాన్ని జింబాబ్వే బౌలర్లు కాపాడడంలో విఫలమయ్యారు. బ్లెస్సింగ్ మజరబానీ రెండు వికెట్లు తీయగా.. రిచర్డ్ నరావా ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు.
Cruising towards the target 👊
Ishan Kishan and Captain Shreyas Iyer stitch together a solid partnership as the finish line approaches 🏁
Follow the match ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/qZE5vi28aj
— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
చాపచుట్టేసిన జింబాబ్వే
హరారే వేదికగా జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో ముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 125 పరుగులకే పరిమితమైంది. భారత బౌలింగ్ దెబ్బకు తక్కువ స్కోర్కు జింబాబ్వే చాపచుట్టేసింది. బ్రియాన్ బెనెట్, బ్రాడ్ ఈవాన్స్ డకౌట్లు కాగా.. బెన్ కరాన్ (10), డియాన్ మేయర్స్ (6), కెప్టెన్ సికిందర్ రజా (4), నెమన్ నెయమహరి (1) సింగిల్ డిజిట్కు పరిమితమయ్యారు. వికెట్లు పడుతున్న సమయంలో వెస్లీ మధెవరె, రియాన్ బర్ల్, తడివానషే మరుమణి కొంత దూకుడుగా ఆడడంతో చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్ వచ్చింది. 34 బంతుల్లో వెస్లీ 39 పరుగులు చేయగా.. బర్ల్ (26), మరుమణి (27) రాణించారు. ఈ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు విజృంభించారు. బ్యాటర్లను నియంత్రిస్తూ వరుసగా వికెట్లు తీశారు. యువ బౌలర్లు మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. శివమ్ దూబే, రవి బిష్ణోయ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
A 1️⃣9️⃣-ball blitz that goes straight into the history books 📖
A record breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi 🔥#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mlFK05CW7L
— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
జింబాబ్వేపై ఆధిపత్యం
వరుసగా సిరీస్లు ఓడిపోతున్న సమయంలో జింబాబ్వేపై భారత జట్టు రాణించింది. మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లలో తొలి మ్యాచ్ను గెలుచుకున్న భారత్ 1-0తో జింబాబ్వేపై భారత్ పైచేయి సాధించింది. రెండో మ్యాచ్ జూలై 25వ తేదీన జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ ప్రసారాలు జీ నెట్వర్క్కు చెందిన యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లలో వీక్షించవచ్చు.