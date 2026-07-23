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Ind vs Zim: జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలి అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ

Vaibhav Sooryavanshi First T20I Half Century Off For 18 Balls And India First Win Against Zimbabwe: విదేశీ గడ్డపై రెండు సిరీస్‌లు కోల్పోయిన తర్వాత భారత జట్టు కోలుకుంది. జింబాబ్వేతో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చింది. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో తొలి అర్ధ సెంచరీ చేసిన వైభవ్‌ భారత్‌కు కీలక విజయాన్ని అందించాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:52 PM IST
Ind vs Zim: జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తొలి అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (Source: BCCI X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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