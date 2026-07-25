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జింబాబ్వేతో రెండో టీ20 సమరం.. సిరీస్‌పై కన్నేసిన శ్రేయస్ సేన..!

IND vs ZIM 2nd T20 Preview: భారత్-జింబాబ్వే జట్ల మధ్య హరారేలోని స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మైదానం వేదికగా రెండో టీ20 మ్యాచ్ శనివారం జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో గెలిచి జోరు మీదున్న టీమిండియా.. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ విజయం సాధించి సిరీస్ సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తే.. ఫ్యాన్స్‌కు బౌండరీల వర్షం చూసే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 25, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:33 PM IST
జింబాబ్వేతో రెండో టీ20 సమరం.. సిరీస్‌పై కన్నేసిన శ్రేయస్ సేన..!
Image Credit: IND vs ZIM 2nd T20 Preview (BCCI/X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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జింబాబ్వేతో రెండో టీ20 సమరం.. సిరీస్‌పై కన్నేసిన శ్రేయస్ సేన..!
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