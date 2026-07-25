IND vs ZIM 2nd T20 Preview: జింబాబ్వేపై తొలి టీ20లో విజయంతో మళ్లీ గెలుపు బాట పట్టిన టీమిండియా.. నేడు రెండో జరిగే టీ20 మ్యాచ్లోనూ గెలిచి సిరీస్ సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. హరారే వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో జింబాబ్వే పుంజుకోవాలని చూస్తోంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో యువ భారత్ పట్టిష్టంగా ఉండగా.. ఆతిథ్య జింబాబ్వే సొంతగడ్డపై సత్తాచాటాలని భావిస్తోంది. తొలి టీ20లో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 19 బంతుల్లోనే అద్భుత అర్ధ శతకంతో రాణించగా.. గాయం కోలుకుని రీఎంట్రీ ఇచ్చిన ఫాస్ట్ బౌలర్ మయాంక్ యాదవ్ సూపర్ బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. హరారేలోని స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మైదానంలో శనివారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు పోరు ప్రారంభమవుతుంది.
మొదటి మ్యాచ్లో టీమిండియా బౌలర్ల ధాటికి జింబాబ్వే 125 పరుగులకే పరిమితమైంది. అనంతరం 126 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ మీదే అందరీ కళ్లు ఉన్నాయి. అభిషేక్ శర్మ తొలి మ్యాచ్లో విఫలమైనా.. గతంలో ఈ హరారే గ్రౌండ్లోనే మెరుపు సెంచరీ బాదిన అనుభవం ఉండటంతో ఈసారి పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నాడు. భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తే రికార్డులు బద్ధలు అవ్వడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. వీరిద్దరికి తోడు ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ చెలరేగితే భారత్ భారీ స్కోరు చేయడం ఖాయం. హరారే పిచ్ కూడా బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ప్రారంభంలో పేసర్లకు స్వింగ్ సహకారం లభించే అవకాశం ఉంది.
ఈ రెండో మ్యాచ్లోనూ యువ పేసర్లు మరింత రాణించాలని టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ ఆశిస్తోంది. ముఖ్యంగా మయాంక్ యాదవ్కు తోడు ప్రిన్స్ యాదవ్, అశోక్ శర్మ తమ సత్తా చాటేందుకు ఇది మంచి అవకాశం. ఈ సిరీస్లో రాణిస్తే.. జట్టులో స్థానం పదిలమవుతుంది. అటు సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న సికిందర్ రజా నేతృత్వంలోని జింబాబ్వే జట్టు పవర్ప్లేలోనే వికెట్లు కోల్పోవడం వల్ల తొలి మ్యాచ్లో భారీ స్కోరు చేయలేకపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆ పొరపాట్లను సరిదిద్దుకుని భారత్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. భారత్ ఫేవరెట్గా కనిపిస్తున్నా.. జింబాబ్వే స్వదేశంలో ఆడుతున్నందున పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, రింకూ సింగ్, రవి బిష్ణోయ్ , ప్రిన్స్ యాదవ్, అశోక్ శర్మ, మయాంక్ యాదవ్.
జింబాబ్వే: బ్రియాన్ బెన్నెట్, తడివానాషే మారుమణి (వికెట్ కీపర్), బెన్ కర్రాన్, డియోన్ మైయర్స్, సికందర్ రజా (కెప్టెన్), ర్యాన్ బర్ల్, వెస్లీ మాధేవెరే, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, న్యూమాన్ న్యామ్హురి, రిచర్డ్ న్గరవ, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ.