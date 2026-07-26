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IND vs ZIM: సొంతగడ్డపై జింబాబ్వే బోల్తా.. వైభవ్‌ పవర్‌ హిట్టింగ్‌తో టీమిండియా క్లీన్‌స్వీప్‌

India Win By 35 Runs And Takes Series 3-0 Against Zimbabwe: జింబాబ్వే గడ్డపై భారత జట్టు అదరగొట్టింది. టీ20 సిరీస్‌ను క్లీన్‌స్వీప్ చేసింది. బేబీ బాస్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ దంచుడుకు తోడు బౌలర్లు విజృంభించడంతో మూడో మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వేపై భారత జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. వైట్‌వాష్‌ చేయడంతో కొన్నాళ్లుగా వస్తున్న విమర్శలకు బ్రేక్‌ పడింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:46 PM IST
IND vs ZIM: సొంతగడ్డపై జింబాబ్వే బోల్తా.. వైభవ్‌ పవర్‌ హిట్టింగ్‌తో టీమిండియా క్లీన్‌స్వీప్‌
Image Credit: IND vs ZIM Highlights (Source: BCCI X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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IND vs ZIM: సొంతగడ్డపై జింబాబ్వే బోల్తా.. వైభవ్‌ పవర్‌ హిట్టింగ్‌తో టీమిండియా క్లీన్‌స్వీప్‌
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