India Whitewash: టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత జరిగిన ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ చేతిలో వైటావాష్కు గురయిన భారత జట్టు జింబాబ్వేపై ఆ కసినంతా తీర్చుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది. మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి జింబాబ్వేకు సొంత గడ్డపైనే పరువుపోయేలా చేసింది. వైభవ్ విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్తో చివరి మ్యాచ్లోనూ భారత్ విజయం సాధించింది. మూడు మ్యాచ్లను సొంతం చేసుకున్న భారత్ విమర్శకులకు వైట్వాష్తో సమాధానం ఇచ్చింది.
వరుసగా రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన స్థితిలో తప్పక గెలిచి పరువు నిలుపుకోవాల్సి ఉండగా జింబాబ్వే పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. భారత్ విధించిన 193 లక్ష్యాన్ని బంతులు పూర్తయ్యేలోపు చేయలేకపోయింది. బ్యాటర్లు ఏమాత్రం పోరాటం చేయలేకపోవడంతో 35 పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్ను సమర్పించుకోవడంతోపాటు వైట్వాష్ అయ్యారు. ఓపెనర బ్రియాన్ బెనెట్, కెప్టెన్ సికిందర్ రజా డకౌట్లు కాగా.. తడివనషే మరుమణి, నెయిమన్ నెయిమ్హరి ఒక్కో పరుగుతో సరిపెట్టుకున్నారు. మిగతా బ్యాటర్లు సహకరించకపోవడంతో రియాన్ బర్ల్ చేసిన అర్థ శతకం వృథాగా మారింది. 43 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసి బర్ల్ నిలకడగా ఆడాడు. వెస్లీ మధెవెరె 28 పరుగులతో కొంత భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. బెన్ కరాన్ (20), డియాన్ మేయర్స్ (19), బ్రాడ్ ఎవన్స్ (14) తలా కొన్ని పరుగులు జోడించినా అది లక్ష్య సాధనకు దూరంగా ఉండిపోయాయి.
Back-to-back strikes 👊
Yash Thakur with a double blow to put #TeamIndia on top 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/oApMpI6eRc#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/D5uFbhCEiq
— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
బౌలింగ్ భళా
జింబాబ్వే సిరీస్లో భారత బౌలర్లు అదరగొట్టారు. జింబాబ్వే బ్యాటర్లపై భారత యువ బౌలింగ్ దళం చెలరేగిపోయింది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో కన్నా జింబాబ్వే గడ్డపై విజృంభించి క్లీన్స్వీప్ చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ మ్యాచ్లో మయాంక్ యాదవ్ బంతితో మాయ చేసి 3 వికెట్లు తీశాడు. యువ బౌలర్ యశ్ ఠాకూర్ రెండు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. అశోక్ శర్మతోపాటు సీనియర్ బౌలర్ రవి బిష్ణోయ్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
The 1️⃣5️⃣-year-old keeps going in style 💪
Vaibhav Sooryavanshi is joined by Captain Shreyas Iyer in the middle with #TeamIndia 129/2 after 14 overs 👌
Updates ▶️ https://t.co/oApMpI6eRc#ZIMvIND | @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/fubxCUYunL
— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు చేసింది. బేబీ బాస్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి బ్యాట్తో దుమ్మురేపాడు. ఐపీఎల్ తరహాలో ఆడి 49 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేశాడు. తనదైన శైలిలో ఆడుతూ విధ్వంసం సృష్టించాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లను ఉతికేస్తూ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో రెండో అర్ధ శతకం నమోదు చేశాడు. 8 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాదిన వైభవ్ కొంత దూకుడు తగ్గించి ఆడాడు. అభిషేక్ శర్మ (2) వరుసగా మూడో మ్యాచ్లోనూ తీవ్ర నిరాశపర్చగా.. ఇషాన్ కిషన్ (29), కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ (27) పర్వాలేదనిపించారు. రింకూ సింగ్ (25) కొంత స్కోర్ చేయగా.. తిలక్ వర్మ 11 పరుగులు తీసి నాటౌట్గా నిలిచాడు.