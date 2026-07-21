/జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్.. ప్లేయర్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఫుల్ షెడ్యూల్ డిటెయిల్స్ ఇవే..!

India vs Zimbabwe T20 Series 2026: వరుస సిరీస్ ఓటములతో టీమిండియా.. మరో విదేశీ పోరుకు రెడీ అవుతోంది. జూలై 23 నుంచి జింబాబ్వేతో జరగనున్న మూడు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ను గెలిచి మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన భావిస్తోంది. ఈ సిరీస్ కోసం సీనియర్ ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతినిచ్చిన సెలెక్టర్లు.. యంగ్ టీమ్ను ఎంపిక చేశారు. ఈ సిరీస్కు కూడా తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ మొత్తం హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మైదానంలోనే జరగనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం మ్యాచ్లన్నీ సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
షెడ్యూల్ ఇలా..
మొదటి టీ20: జూలై 23
రెండో టీ20: జూలై 25
మూడో టీ20: జూలై 26
జట్టులో కీలక మార్పులు..
సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే భారత జట్టులో ఒక మార్పు చోటుచేసుకుంది. తొడ కండరాల గాయం కారణంగా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సిరీస్ నుంచి వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్కు సెలెక్టర్లు విశ్రాంతినిచ్చారు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో అరంగేట్రం చేసిన యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై మరోసారి ఫ్యాన్స్ కళ్లన్నీ ఉన్నాయి. అలాగే అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, వాషింగ్టన్ సుందర్ వంటి ఆటగాళ్లు ఈ పర్యటనకు దూరమయ్యారు.
రింకూ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్లు జట్టులోకి తిరిగి రాగా.. ప్రభుసిమ్రన్ సింగ్, యష్ ఠాకూర్, అశోక్ శర్మ, హర్ష్ దూబే వంటి యువ ఆటగాళ్లకు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఇదో మంచి అవకాశం కానుంది. మరోవైపు సికిందర్ రజా నాయకత్వంలోని జింబాబ్వే సొంతగడ్డపై పరిస్థితులను సద్వినియోగం చేసుకుని భారత్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ తరహాలో వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుని సిరీస్ గెలవాలని జింబాబ్వే భావిస్తోంది. ఈ సిరీస్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని టీవీల్లో Zee నెట్వర్క్కు సంబంధించిన 'Unite8 Sports' ద్వారా వీక్షించవచ్చు. డిజిటల్ వినియోగదారులు ఫ్యాన్కోడ్ (FanCode) యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.
జట్ల వివరాలు:
భారత్:
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), ప్రభుసిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), శివం దూబే, రింకూ సింగ్, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, హర్ష్ దూబే, ప్రిన్స్ యాదవ్, యష్ ఠాకూర్, అశోక్ శర్మ, మయాంక్ యాదవ్, రవి బిష్ణోయ్.
జింబాబ్వే:
సికిందర్ రజా (కెప్టెన్), బ్రియాన్ బెన్నెట్, ర్యాన్ బర్ల్, బెన్ కర్రన్, బ్రాడ్ ఈవాన్స్, క్లైవ్ మదాండే (వికెట్ కీపర్), టినోటెండా మపోసా, తడివానాషే మరుమణి, వెల్లింగ్టన్ మసకద్జా, తషింగా ముసెకివా, బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ, డియోన్ మైయర్స్, రిచర్డ్ ఎన్గరావా, న్యూమన్ నియామ్హురి, మిల్టన్ శుంబా.