Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్.. ప్లేయర్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఫుల్ షెడ్యూల్ డిటెయిల్స్ ఇవే..!

జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్.. ప్లేయర్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఫుల్ షెడ్యూల్ డిటెయిల్స్ ఇవే..!

IND vs ZIM T20 Series 2026: జింబాబ్వేతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌కు భారత్ సిద్ధమైంది. జూలై 23 నుంచి సిరీస్ ఆరంభంకానుంది. ఈ సిరీస్‌ కోసం సీనియర్లకు విశ్రాంతినిచ్చిన సెలెక్టర్లు.. శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలో యువ ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:28 PM IST
జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్.. ప్లేయర్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఫుల్ షెడ్యూల్ డిటెయిల్స్ ఇవే..!
Image Credit: India vs Zimbabwe (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Samsung, షియోమీలకు గట్టి షాక్! OPPO నుంచి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఫోన్..
Oppo A7 Pro Max3 min ago
2
fasting blood sugar spike symptoms7 min ago
3
Balkampet Yellamma13 min ago
4
KT Rama Rao16 min ago
5
Venus Mars Effect29 min ago