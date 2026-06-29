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IND W Vs AUS W: టీ20 ప్రపంచకప్‌‌లో భారత్ ఘోర పరాజయం..ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో ఓటమి తర్వాత టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ!

IND W Vs AUS W T20 World Cup: ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో భారత జట్టు కథ ముగిసింది. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చివరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. దీంతో టోర్నీ నుంచి భారత జట్టు నిష్క్రమించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:43 AM IST
IND W Vs AUS W: టీ20 ప్రపంచకప్‌‌లో భారత్ ఘోర పరాజయం..ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో ఓటమి తర్వాత టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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