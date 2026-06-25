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IND W Vs BAN W: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో దూసుకోపోతున్న భారత్..5 వికెట్ల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌ను మట్టికరిపించింది!

IND W Vs BAN W T20 World Cup 2026: ఐసీసీ మహిళా టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత జట్టు మరో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మాంచెస్టర్‌లోని ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ జట్టుపై భారత మహిళల జట్టు ఐదు వికెట్ల తేడాతో సునాయాస విజయం సాధించింది. 137 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత్ 16.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 25, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:51 PM IST
IND W Vs BAN W: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో దూసుకోపోతున్న భారత్..5 వికెట్ల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌ను మట్టికరిపించింది!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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