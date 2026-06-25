IND W Vs BAN W T20 World Cup 2026: ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమ్ఇండియా మరో విజయం సాధించింది. బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన ఆసక్తికర పోరులో ఐదు వికెట్ల తేడాతో హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ సేన గెలుపును నమోదు చేసింది. 137 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన భారత మహిళా జట్టులో ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ మెరుపు వేగంతో చేసిన 53 పరుగులతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. 16.5 ఓవర్లకే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది భారత మహిళల జట్టు. అటు బౌలింగ్లో రాధా యాదవ్ 3 వికెట్లు, శ్రీ చరణీ చివర్లో చేసిన 2 వికెట్లతో బంగ్లాదేశ్ 136/8 పరుగులకే పరిమితమైంది.
తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్ జట్టు తడబాటుతో ప్రారంభమైన ఊపందుకోవడానికి ఇబ్బంది పడింది. దిలారా అక్తర్ త్వరగా అవుటవ్వగా, జువైరియా ఫెర్దౌస్ (33), శోభనా మోస్టరీ (22) ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, రాధా యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత స్పిన్నర్లు మిడిల్, చివరి ఓవర్లలో బంగ్లాదేశ్ పతనాన్ని శాసించారు.
నిగర్ సుల్తానా కీలక వికెట్తో సహా, రాధా 3/28 అనే అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. చివరి ఓవర్లో శ్రీ చరణీ కూడా రెండుసార్లు వికెట్లు తీయడంతో బంగ్లాదేశ్ 136 స్కోరుతో ఆలౌట్ అయింది. ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలో భారత్ పలు క్యాచ్లను జారవిడిచినా, వారి బౌలర్లు వాటి ప్రభావం స్కోరుపై పడకుండా చేయడంలో విజయం సాధించారు.
137 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బరిలో దిగిన భారత్.. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన త్వరగా పెవీలియన్ బాట పట్టగా.. మరో బ్యాటర్ షెఫాలీ వర్మ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. షఫాలీ వర్మ 34 బంతుల్లో 53 పరుగులతో ఆధిపత్య ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. 8 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్తో ఆమె దూకుడు బ్యాటింగ్, భారత్ను అవసరమైన రన్ రేట్ కంటే చాలా ముందు ఉంచింది. షఫాలీ స్టంపింగ్ తర్వాత.. యస్తికా భాటియా, రిచా ఘోష్ వెంటవెంటనే అవుటయ్యారు. అయితే జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (26), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కీలక భాగస్వామ్యంతో ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టారు.
19 బంతులు మిగిలి ఉండగానే, నహిదా అక్తర్ బౌలింగ్లో దీప్తి శర్మ విన్నింగ్ షాట్ కొట్టడంతో భారత్ను విజయం వరించింది. ఈ విజయంతో భారత్ నెట్ రన్ రేట్ పటిష్టంగా ఉండటంతో పాటు గ్రూప్ 'ఎ'లో వారి స్థానం కూడా బలపడింది.
భారత్, బంగ్లాదేశ్ ప్లేయింగ్ XIలు
భారత్: స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, యాస్తికా భాటియా, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్(కెప్టెన్), రిచా ఘోష్(వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, నందిని శర్మ.
బంగ్లాదేశ్: దిలారా అక్టర్, జుయారియా ఫెర్దౌస్, షర్మిన్ అక్తర్, నిగర్ సుల్తానా(కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), శోభనా మోస్తరీ, రీతు మోని, షోర్నా అక్టర్, రబెయా ఖాన్, నహిదా అక్టర్, శంజిదా అక్టర్ మేఘ్లా, మరుఫా అక్టర్.
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